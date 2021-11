Biografie von Arno Del Curto – «Meine Tochter durfte alles machen, was Gott verboten hat» Im exklusiven Auszug aus seiner Autobiografie blickt der sechsfache HCD-Meistercoach zurück auf seine Kindheit und Jugend – und erzählt von seiner Erziehungsphilosophie. Simon Graf

Zusammen mit seiner Tochter Stéphanie trieb Jungvater Arno Del Curto allerlei Schabernack. Foto: Privatarchiv Arno Del Curto

«Ich wuchs in St. Moritz auf. Es waren die späten 1950er-Jahre, und die Verhältnisse würde man nach heutigem Verständnis vermutlich bescheiden nennen. Bratwurst statt Filet. See statt Swimmingpool. Velo statt Auto. Wenn wir Kinder fernsehen wollten, mussten wir um Erlaubnis bitten. Zum Zvieri gab es einen Apfel und zwei Täfelchen Schokolade. Hat es geschadet? Sicher nicht. Meine Kindheit war gut. Sie hat mir die Angst genommen, nichts oder nur wenig zu besitzen, und in meinem ganzen Leben habe ich keine Entscheidung zugunsten des Geldes gefällt. (…)