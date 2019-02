Braucht es Podiumsdiskussionen?

Ja

Am einfachsten haben es die strammen Parteiwählerinnen: Couvert mit den Wahlunterlagen öffnen, alle Listen bis auf die einzig wahre ins Altpapier, Couvert zukleben und darauf vertrauen, dass die eigenen politischen Interessen aufs Trefflichste gewahrt sind.

Alle anderen, also auch ich, sind auf Informationen zu den Kandidierenden angewiesen. Klar, drei dieser Angaben finden sich auf den Wahllisten: Beruf, Alter und Adresse. So könnte ich beispielsweise eine Liste aus allen Dentalhygienikerinnen des Bezirks zusammenstellen – in der Hoffnung, diese hätten vor lauter Politisieren keine Zeit mehr, mich zu quälen. Oder ich durchforste die Listen gezielt nach den Ambitionierten aus meiner Wohngemeinde. Vielleicht würden dann die Flugzeuge irgendwann einen etwas weiteren Bogen um unser Dach machen.

Dann sind da natürlich auch die Wahlplakate. Die Krux: So viel Platz wie strahlende Gesichter am Strassenrand gibt es auf keiner Liste. Internet? Ich kenne niemanden, der dort angibt, schlecht zuhören zu können oder Gedanken schwer auf den Punkt zu bringen. Zuhören und argumentieren sind in der Politik aber wichtig. Fast noch wichtiger, als dass Listenplatz 23 gerne Flädlisuppe mag und einen Golden Retriever Gassi führt. Qualitäten wie aufmerksames Zuhören, spontanes Kontern, souveränes und differenziertes Argumentieren offenbaren sich erst in der persönlichen Begegnung. Weil ich ja den designierten Regierungsrat nicht mal eben auf ein Bier einladen kann, bleibt der offizielle Weg – sprich der Gang ans Podium. Dort habe ich denn auch so manche Erkenntnis gewonnen, die mein Wahlverhalten beeinflusst hat. Weil eben nur das Podium weder durch Fotoshop weichgezeichnet noch durch eine Kommunikationsfachperson weichgespült wird.

Noch lange nicht jede, die sanftmütig vom Plakat runterlächelt, bleibt souverän, wenn man ihr auf den ideologischen Schlips tritt. Und so mancher, der gerne den verbalen Zweihänder auspackt, wird zur Mimose, wenn das Gegenüber das Gleiche tut. Oder dann habe ich mich gefragt, wie der Profilierungsneurotiker mit Sprechdurchfall je zu einer mehrheitsfähigen Lösung beitragen soll – und habe ihn nach dem Besuch des Podiums von meiner Liste gestrichen. Obwohl mir seine Partei eigentlich relativ nahesteht und er auf dem Plakat ach so smart wirkt.