Der Schnee lässt weiter auf sich warten. Wird er überhaupt vermisst?

Schnee ist super! Ich bin ein Winterkind. Geboren wurde ich Anfang Februar. Wenn ich mich an die Geburtstage in meiner Kindheit zurückerinnere, kommt immer wieder Schnee ins Spiel. Was haben wir uns ausgetobt in der weissen Pracht. Unvergesslich bleiben die Schneeballschlachten auf dem Pausenplatz. Die ganz mutigen unter uns haben auch die Pausenaufsicht «mitspielen» lassen. Und wie herrlich hatte es geklungen, als der Schneeball an der Fassade des Schulhauses explodierte. Fast so herrlich wie der Klang, wenn man statt der Fassade die Fensterscheibe traf. Über die Konsequenzen möchte ich an dieser Stelle lieber den Wintermantel des Schweigens legen.

Ein Winter ohne Schnee? Für mich undenkbar. Meine eigenen Kinder bewegen sich mittlerweile so sicher auf zwei Beinen, dass sie auch auf diese unsichere Unterlage gefahrlos losgelassen werden können. Wie sich das Knirschen des Schnees unter den Sohlen der Winterstiefel anhört, wie sich das sanfte Dahingleiten auf dem glatt gedrückten Weiss anfühlt, wie weich es sich im Schnee sitzen und lässt – man kann es nicht beschrieben, man muss es selber ausprobieren. Und wichtige Lektionen des Lebens kann ich ihnen auch gleich noch beibringen: Schnee ist ein herrlicher Glace-Ersatz – ausser natürlich er ist gelb.

Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Schlitteln – ohne Schnee unmöglich. Gerade in der Schweiz, die von so vielen Experten ja gerne als Wintersportnation par excellence betitelt wird, sollten diese Sportarten nicht nur am Fernseher konsumiert sondern selber vor Ort erlebt werden, solange es noch geht. Klimawandel und schwindender Permafrost sorgen vielleicht schon bald dafür, dass ich mit meinen Kindern nicht mehr vor der Haustüre schlitteln kann. Das ist im Zusammenhang mit dieser brisanten Thematik aber natürlich nur eine marginale Nebenerscheinung.

Die Kurzzeitprognose sieht zum Glück aktuell etwas besser aus. Seit gestern erreicht aus Westen eine Kaltfront die Schweiz. Die Schneefallgrenze soll heute Morgen bis fast ins Flachland sinken. Auf den Bergen fallen gemäss Meteorologen etwa 10 bis 25 Zentimeter Neuschnee.

Ich bin auf alle Fälle bereit. Handschuhe, Kappe, Schal für mich und alle Kinder, Ski, Schlitten und Snowboard liegen griffbereit. Der Schnee kann von mir aus kommen.