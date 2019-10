Die Fragen aller Fragen: Fondue oder Raclette, was schmeckt besser?

Raclette

Im vergangenen Winter veranstaltete mein Kollege eine kleine Geburtstagsparty. «Kommt bitte mit leerem Magen, es gibt Käsefondue», hiess es in der Whatsapp-Einladung. Und da sassen wir dann also, hungrig und gierig nach Käse. Doch die Hiobsbotschaft aus der Küche liess nicht lange auf sich warten: «Das Fondue ist viel zu flüssig!» Und tatsächlich, was da vor sich hin kochte, glich eher einer Suppe. Der Grund: zu viel Wein in die Pfanne geleert. Wir versuchten, unser Nachtessen mit Maisstärke zu retten. Wenige Minuten später trat das nächste Problem auf: Nun hatte sich die Suppe in eine Art Brotteig verwandelt. Also blieb uns nicht anderes übrig, als wieder Wein hinzuzufügen. Irgendwann sah die Käsemasse dann doch noch halbwegs geniessbar aus, sodass wir uns zu Tisch wagten. Und tatsächlich: Es war das beste Fondue, das ich je gegessen habe.

Was lernt man aus dieser Geschichte? Wer ein Fondue zubereiten will, muss das Kochen im Blut haben. Und das ist dann auch der grosse Unterschied zum Raclette, das in der Zubereitung in die Kategorie «kinderleicht» fällt. Das einzig Schwierige ist, die Härdöpfel zur richtigen Zeit aus dem heissen Wasser zu nehmen. Doch dieser Aufgabe sollten auch Anfänger in der Küche gewachsen sein.

Ich bin gerne kreativ. Vielleicht ist das ein weiterer Grund, wieso ich das Raclette dem Fondue vorziehe. Hier kann ich nämlich viele Dinge ausprobieren. Mal garniere ich den Käse mit Silberzwiebeln und Essiggürkchen, und bei der nächsten Portion nehme ich dann verschiedene Gewürze sowie einige Ananasschnitze. Eintönig wird es dadurch sicher nicht.

Nicht ausser Acht zu lassen ist der Tischgrill. Auf einfachste Art und Weise lassen sich auf der heissen Platte Speckstreifen, Würstchen und Pouletstückchen braten. Ein Käsefondue ist bei weitem nicht so abwechslungsreich.

Was ich jedoch zugeben muss: Hätte ich die Wahl zwischen Fleisch- oder Schokofondue und Raclette, müsste ich dem Käse höchstwahrscheinlich den Rücken kehren.