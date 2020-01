Die Show der Air Force One

Aufmerksamkeit ist bekanntlich die neue Währung des 21. Jahrhunderts – und niemand weiss damit besser umzugehen als die Amerikaner. Keine Gelegenheit, sich in Szene zu setzen, wird ausgelassen. Selbst die Anreise des Präsidenten wird somit zu einer Demonstration der amerikanischen Überlegenheit. Wo sonst fliegt das Staatsoberhaupt in einer Maschine, die praktisch eine beflügelte Kommandozentrale ist?

Spätestens seit dem gleichnamigen Film mit Harrison Ford gilt die Air Force One als Objekt der Faszination. Die imposante Ausstattung, die strenge Geheimhaltung und die militärische Eskorte leisten ihren Beitrag dazu, den Mythos Amerika aufrechtzuerhalten.

Die Landung in Kloten mit anschliessendem Helikopterflug nach Davos ist so die perfekte Kulisse für einen Akteur wie Donald Trump. Egal, wie kurz die Darbietung, sie ist dennoch effektiv. Als Trump vor zwei Jahren in die Schweiz kam, waren für eine kurze Zeit jegliche Kontroversen vergessen. Der mediale Zirkus, der um die grandiose Anreise entstand, hatte dafür gesorgt, dass am Ende auch einige Bewunderung für den amerikanischen Präsidenten übrig blieb.

Bei der diesjährigen Ankunft war kaum noch etwas davon zu spüren. Die Landung der Präsidentenmaschine war lediglich für Aviatik-Fans interessant. Die Aufmerksamkeit galt nicht dem in Kloten ohnehin unsichtbaren Präsidenten, sondern der Maschine. Deren Show enttäuschte die Schaulustigen nicht.