Gefällt Ihnen Halloween?

Was gibt es an Halloween denn nicht zu mögen? Leuchtende Kürbisse, Süssigkeiten, Kostüme, gruselige Deko – das macht einfach Spass. Und das Argument, es sei doch ein amerikanischer Brauch, lasse ich nicht gelten. Man muss sich nur mal vor Augen führen, wie viele importierte Kulturgüter wird täglich konsumieren – von TV-Serien, Kinofilmen und Musik stammt das Wenigste aus der Schweiz. Wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, weswegen ich der Meinung bin, dass Halloween auch hierzulande seine Daseinsberechtigung hat.

Zugegeben, ich bin etwas vorbelastet, was diesen Feiertag anbelagt. Die drei Jahre, die ich als Kind in den USA verbrachte, haben mich wohl nachhaltig geprägt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie am 31. Oktober alle Kinder in Kostümen zur Schule kamen. So sass ein Kürbis zwischen Aladins Prinzessin Jasmin und Graf Dracula in der Schulbank. Auch ich machte mit und stapfte voller Stolz als Batman – oder eher Batgirl – ins Klassenzimmer. Am Abend stand dann das «Trick-or-treating» an. Dabei zogen wir von Haus zu Haus und baten um Süssigkeiten. Wer keine gab, dem drohte ein Streich. Doch dazu kam es nie, die Amis waren mit Eimern voller Snickers, Reese’s und Skittles bestens vorbereitet.

Nachdem wir zurück in die Schweiz gezogen waren, wollte ich nicht auf Halloween verzichten. Zusammen mit meiner Nachbarin ging ich los und klingelte auf der Suche nach Süssigkeiten an zahlreichen Türen in unserer Nachbarschaft in Dänikon. Voller Überzeugung sagte sie: «Süsses oder Saures». Diese deutsche Version irritierte mich anfangs etwas. Doch irritiert waren vor allem die Leute, die uns die Türe geöffnet hatten, war der Brauch damals noch nicht so bekannt. Wir erklärten unsere Mission, worauf die meisten im Inneren des Hauses verschwanden um kurz darauf mit Ricola, Schöggeli oder Biberli wieder aufzutauchen. Ich glaube, durch diese erste Tour trage ich Mitschuld an der hiesigen Verbreitung von Halloween. Bitte, gerngeschehen.

Vor ein paar Jahren begann ein Freund damit, seinen Geburtstag Ende Oktober jeweils mit einer Halloween-Party samt Kostümpflicht zu kombinieren. Wunderbar, war ich in der Zwischenzeit doch etwas zu alt für «Trick or Treat». Die Süssigkeiten wurden durch Bier ersetzt, und ich war nicht mehr als Superheldin sondern als Cruella De Vil, Yoko Ono oder Amy Farrah Fowler unterwegs – die Freude an Halloween ist geblieben.

Menschen aus meinem Umfeld schmunzeln amüsiert, wenn sie hören, dass ich mich jeweils am Vorabend von Allerheiligen wie eine Maus in den hintersten Winkel unseres Hauses verkrieche und darauf achte, dass ja kein Lichtschimmer und kein Geräusch nach aussen dringt. Selber finde ich das eigentlich gar nicht lustig. Und vielleicht versteht man mich ja, wenn ich den Grund nenne, weshalb ich das tue und Halloween so gar nichts Positives abgewinnen kann.

Vielleicht aber muss erst ich vorausschicken, dass ich schon in den 90er Jahren, als die ersten Halloween-Kostüme und leuchtenden Plastikkürbisse in den Regalen diverser Ladenketten auftauchten, nicht sonderlich begeistert war. «Reine Geschäftemacherei», dachte ich, «schliesslich muss die Zeit zwischen dem 1. August und Weihnachten umsatztechnisch überbrückt werden».

Gruselig fand ich, wie schnell sich der Brauch hier ausbreitete. Und ich staune auch heute noch, dass Eltern bereit sind, dafür viel Geld hinzublättern: Aber wenn Nachbars Tochter schon als kleine bettelnde Hexe Theodora das Quartier unsicher macht, darf der eigene Sohn nicht fehlen. Zudem sieht ja klein Halloween-Freddy soooo süüüüüss aus! Wer mich jetzt belehren will, dass dieser Brauch ursprünglich aus dem katholischen Irland stammt und von Einwanderern in den USA weitergepflegt und ausgebaut wurde – danke, das weiss ich!

Von mir aus hätte er aber ruhig auf der anderen Seite des grossen Teiches bleiben können. Denn die niedlichen Gespenster und Skelette haben sich nicht nur dort, sondern unterdessen auch bei uns zu Monstern entwickelt. Damit sind wir wieder am Beginn dieser Geschichte: Auch ich gab den Halloween-Knirpsen anfangs Süssigkeiten. Schliesslich sind die Kinder ja nur Opfer ihres Umfeldes und umsatzoptimierender Ladenbetreiber.

Dann aber kam der Tag, an dem ich dieses Datum dummerweise einmal vergass und die Rechnung dafür bezahlte: Etwas verdutzt schaute ich auf die Primarschüler im Horror-Outfit, die an unserer Haustüre standen und «Süsses oder Saures» forderten. «Ach herrje», stotterte ich, «ich hab nichts Süsses im Haus», und schloss die Türe wieder. Genau fünf Sekunden taten mir die Kinder auch leid – nicht länger. Denn das ist genau die Zeit, bis das erste Ei an unsere Haustüre knallte, und drei weitere an die frischgestrichene Hauswand...

