Journalistin in der Wüste

Meine Tante Trudi selig war ein liebenswertes Original. Eines Tages – es muss vor über 30 Jahren gewesen sein – hat sie uns in ein ganz besonderes Geheimnis eingeweiht. Mit schelmischem Blick bat sie in ihren Vorratskeller, griff in das Gestell mit den Kartoffeln und zog eine Schnapsflasche hervor. Die sei für den Pöstler. Immer, wenn dieser ihr die AHV bringe, bekomme er ein oder zwei Gläschen Hochprozentiges, verriet sie.

Tante Trudi gehörte zu jener Generation, bei der niemand das Haus ohne Stärkung verliess, selbst wenn er den Fuss nur auf die Türschwelle gesetzt hatte. Kündeten wir unseren Besuch an, besorgte sie beim Konditor mindestens eine dieser – wie sie jedes Mal aufs Neue betonte – «unverschämt teuren» Zuger Kirschtorten.

In jüngster Zeit kommt mir Tante Trudi immer häufiger in den Sinn. Erst diese Woche wieder – in einem gut beheizten Bülacher Sitzungszimmer, in das man mich geladen hatte. Das scharfe Mittagessen hatte meinen Gaumen in eine Wüstenlandschaft verwandelt, der dicke Rollkragenpulli besorgte den Rest. Kurz: Ich hatte fürchterlichen Durst. Dass mein Gegenüber pausenlos an einer dieser omnipräsenten Mehrwegwasserflaschen nuckelte, machte die Sache nicht besser.

Während ich seinen durchaus interessanten Ausführungen hätte folgen sollen, quälte mich die Frage: «Darf man einen Redefluss unterbrechen und um ein Glas Wasser bitten?» Ich entschied: «Man darf nicht», und verlängerte damit mein Leiden auf exakt 75 Minuten. Ein Einzelfall? Leider spürbar weniger. Nach über drei Jahrzehnten im Beruf kann ich das Resultat einer persönlichen Langzeitstudie vorweisen, das da lautet: «Tante Trudis werden immer rarer.» Leicht vereinfacht könnte man sagen: Je jünger das Gegenüber, desto trockener die Begegnung. Meine Erwartungen sind wahrlich nicht überzogen. Ich freue mich schon über ein Glas Wasser, ein Kaffee ist die Krönung der Gastfreundschaft.

In besonders lieber Erinnerung behalte ich deshalb jenen betagten Interviewpartner, der mich an den gedeckten Tisch bat und mit Kaffee aus der Kanne versorgte. Bei der Verabschiedung durchfuhr es den Herrn. Er hatte vergessen, mir vom Kuchen anzubieten, den seine Tochter eigens besorgt hatte. Er liess es sich nicht nehmen, diesen mit zitternden Händen in ein Papier zu wickeln und mir mitzugeben. Als ich jüngst seine Todesanzeige in der Zeitung entdeckte, wurde mir ganz wehmütig ums Herz.