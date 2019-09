Soll man sein Kind in eine Privatschule schicken?

Ja

Für die einen ist die Schule eine Quelle der Freude, für die anderen eine Qual. Ich rutschte relativ problemlos durch die sechs Jahre Primarschule und schaffte sogar den Sprung an die Töchterschule, wie die Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich damals hiess. Allerdings nur für ein Vierteljahr. Ich bin an der Mathematik gescheitert. Also musste ich in die Sek in Kloten, wo ich meine Kolleginnen und Kollegen aus der 6. Klasse wieder traf. Problemlos absolvierte ich die weiteren Schuljahre und schloss schliesslich mit einem Diplom der Mittelschule in Winterthur ab.

Für meinen Bruder dagegen lief es nicht so gut. Er hat seinen Weg im Erwachsenenalter durchaus gemacht und befindet sich heute in einer guten Position in einem Job, der ihn befriedigt. Aber ich bin sicher, es wäre ihm vieles erspart geblieben an schlechten Erfahrungen und Frustrationen während seiner Schulzeit, hätte er eine Privatschule besucht.

Ich finde es gut, dass es solche Alternativen gibt und Eltern und ihre Kinder aus dem vielfältigen Angebot das passende auswählen können. Wer sich wohlfühlt im Unterricht und seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird, geht bestimmt lieber zur Schule als jemand, dem alles zuwider ist. Und wer glücklich ist, kann wohl auch mehr leisten.

Privatschulen bieten das geeignete Umfeld für verschiedene Bedürfnisse. Neben dem vorgeschriebenen Schulstoff gibt es mehr Möglichkeiten, die Stärken der Kinder zu unterstützen und ihre Schwächen auszugleichen. Sportliche oder künstlerische Begabungen werden schneller erkannt und entsprechend gefördert.

Einen weiteren Vorteil sehe ich in der Ganztagesbetreuung. Ich weiss, dass das jetzt auch in der Volksschule eine Vorgabe ist. Das hat aber sehr lange gedauert. Schülerinnen und Schüler, die eine private Institution besuchen, verbringen auch einen Grossteil ihrer Freizeit dort. Sie gewöhnen sich an das Umfeld, fühlen sich aufgehoben. Ich denke, das führt dazu, dass sie freier sind, weniger ungute Gefühle vor Reaktionen der Lehrerschaft haben müssen und auch von den Mitschülerinnen und Mitschülern weniger unter Druck gesetzt werden können. Ich sehe den Vorteil der Privatschulen in der besseren Entfaltungsmöglichkeit und stärkerer sozialer Kontrolle.