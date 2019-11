Tag der Pausenmilch – eine sinnvolle Aktion?

Nein

Natürlich ist es nett, wenn Landfrauen einmal jährlich gratis Pausenmilch verteilen. Aus gesundheitlicher Sicht ist wohl kaum etwas gegen einen vernünftigen Konsum von Milch und Milchprodukten einzuwenden, wie die meisten seriösen Studien nahelegen.

Etwas anders sieht die Sache vom Aspekt der Umwelt und des Tierwohls aus. Der Verband Swissmilk ruft auf seiner Webseite in Erinnerung, dass zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz aus Grasland bestehen. Tatsächlich macht es viel Sinn, in Höhenlagen, wo weder Getreide noch Kartoffeln angebaut werden können, Tiere weiden zu lassen. Sie sind in der Lage, Gras in wertvolle Nahrungsmittel umzuwandeln.

Die Realität sieht aber anders aus: Zahlreiche Kühe leben in Ställen im Flachland. Sie fressen höchstens im Sommer für einige Monate Gras auf einer Alp. Ansonsten vertilgen die Hochleistungskühe, die in der Schweiz bis zu 35 Liter Milch pro Tag hergeben, grosse Mengen an Kraftfutter. Häufig besteht dieses aus importierten Sojabohnen, die in Südamerika unter bedenklichen Bedingungen angebaut werden – Stichworte: Monokulturen, Pestizide, Abholzung der Regenwälder, Klima- Belastung.

Eigentlich produzieren Kühe die Milch ja für ihre Kälber. Die meisten Bauern nehmen ihr das Kälbchen aber gleich nach der Geburt weg. Dennoch warb der Dachverband der Schweizer Milchproduzenten mit dem Slogan, Schweizer Kühe seien wegen des Familienanschlusses glücklich.

Nachdem die Tierrechtorganisation Animal Rights Switzerland bei der Lauterkeitskommission wegen Irreführung der Konsumenten geklagt hatte, wurden die Plakate abgehängt. Auch die Haltungsbedingungen und der Auslauf sind nicht auf allen Höfen optimal. Soviel zu den Produktionsbedingungen des als natürlich angepriesenen Nahrungsmittels.

Sicher ist eine Tasse Milch zum Frühstück sowie etwas Yoghurt und Käse sinnvoll, besonders für Kinder – aus Tierschutz- und Umweltgründen gern in Bio-Qualität. Ob man aber den sowieso bereits viel zu hohen Konsum tierischer Nahrungsmittel mit einer Werbeaktion zusätzlich anheizen sollte, darf angezweifelt werden.