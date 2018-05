Wie sinnvoll ist es, Geld für Panini-Bildli auszugeben?

PRO

«Wieso etwas aufgeben, das ich als Kind begonnen habe?»

Flavio Zwahlen, Redaktor

Ich freue mich immer wieder auf ein Neues, wenn irgendwann Mitte April die aktuellste Panini-Kollektion in die Läden kommt. Ob Welt- oder Europameisterschaften, ich kann es nicht lassen, mir gleich eine ganze Box (100 Päckli) und das Stickeralbum zu kaufen.

Früher dachte ich, Paninis seien ein Kinderding. Meine Pubertät belehrte mich jedoch eines Besseren. Zu gross ist die Versuchung. Wer mag es mir missgönnen, ist doch die Veröffentlichung der Stickers so etwas wie der Startschuss in die WM- oder EM-Zeit. Ganz so hoch wie noch in der Primarschule ist mein Sammelfieber aber nicht mehr.

Statt wie früher die fehlenden Bilder mühsam im Tauschhandel zu erwerben, kaufe ich mir heute einfach mehr Päckli. Ich verdiene ja jetzt auch mein eigenes Geld. Das nehmen auch meine Eltern gerne zur Kenntnis. Die Armen mussten sich früher beim Einkaufen jedes Mal meine Panini-Bitten über sich ergehen lassen.

Und so erweitert sich meine Panini-Sammlung diesen Sommer um ein weiteres Album. Bald kommt es zu seinen Vorgängern, die bereits in der Pultschublade (und nicht irgendwo versteckt im Keller) verstaut sind. Es ist bereits mein neuntes Panini-Album. Man rechne: Mein erstes ist also jenes von der WM 2002 in Südkorea und Japan. In diesem Heft fehlt mir übrigens noch immer die Nummer 358. Der Spieler heisst Jason McAteer und ist ein Ire. Er spielt seit zehn Jahren nicht mehr Fussball. Also wer den ehemaligen Spieler der Bolton Wanderers und des FC Liverpool zufälligerweise noch irgendwo greifbar hat, bitte bei mir melden. Ich biete im Gegenzug 30 Sticker der aktuellen Kollektion. Im Verhandeln war ich nämlich schon immer spitze.

Zugegeben: Manchmal ärgere ich mich, wenn ich sehe, dass Panini nichts unversucht lässt, die Anzahl der Sticker ins Unermessliche zu katapultieren. Um das Album dieser WM vollzubringen, braucht es fast 700 Sticker. Eine Box (500 Sticker) reicht da also bei weitem nicht aus. Doch ich habe mein Geld schon dümmer ausgegeben. Und irgendwann werde ich selber Kinder haben, die gerne einen Blick ins Album werfen werden. Das war bei mir und den Alben meines Vaters auch so.

Kommt dazu, dass die Schweiz derzeit so gut spielt wie noch nie zuvor. Wer weiss: In 20 Jahren erinnere ich mich vielleicht gerne an diese Zeiten und nehme dazu das Panini-Album aus der Schublade.

KONTRA

«Zu viele Bilder, zu hohe Kosten, zu grosser Zeitaufwand»

Martin Liebrich, Redaktionsleiter

Früher war das noch anders. Rund 430 Sticker musste man sammeln, dann war das Panini-Fussball-WM-Album komplett. Aber heute? 682 Sticker. Bei der EM 2012 fing das Elend an: 680 Bildli – eine völlig unnötige Anzahl, die nur dadurch erreicht wurde, dass pro Team noch drei Spieler in Aktion abgebildet wurden. Das war das Ende meiner Sammlerkarriere, die 1982 mit der WM in Spanien angefangen hatte.

Klar: Das Sammeln hat auch mir Spass gemacht. Aber heute ist einfach alles zu viel. Zu hohe Kosten, zu mühsam, um alles auszupacken, zu viel Zeit, um alles zu ordnen und einzukleben. Und mit Verlaub: Warum müssen die Stadien aus zwei Bildern bestehen?

Dann sind da noch die Legenden. Um an diese ranzukommen, muss man erst mal Coca-Cola (Fifa-Partner!) kaufen. Die Auswahl ist, gelinde gesagt, lamentabel. Paolo Maldini mag bei Italia 90 eine grosse Nummer gewesen sein. Weltmeister wurde er aber nicht. Und legendär waren eher die Auftritte des 38-jährigen Kameruners Roger Milla, der eigentlich schon im Ruhestand war, sein Team jedoch nach der Reaktivierung in den Viertelfinal schoss. Schon fast eine Frechheit ist Michael Owen als Legende von 1998. Hallo? Der Mann hat zwei Tore geschossen! Kennen Sie Abdeljati Hadda? Der traf gleich oft. Von Ronaldo – nicht Cristiano, sondern vom Brasilianer – mit den zweitmeisten WM-Toren (total 15 Treffer) fehlt dagegen jede Legenden-Spur.

Und für 2018 hat sich Panini noch einen besonderen Gag einfallen lassen. In der Schweiz weisen die Bilder einen goldenen Rahmen aus. Der Bildlifabrikant hat dies als besonderes Geschenk an die treuen Schweizer Sammler verkauft. Ich vermute dahinter eher einen cleveren Marketing-Schachzug: Die Sticker aus den umliegenden EU-Staaten sind wie bisher weiss gerahmt. Mit Gruss an die Einkaufstouristen, die sie günstiger erwerben wollen.

Da freut man sich doch auf die WM 2026, an der 40 Teams mitspielen. Ich nehme an, das Album kommt dann mit 1500 Bildern, davon 250 Legenden mit Echtgoldrahmen, die nur kriegt, wer bei Qatar Airways (Fifa-Partner!) 50 First-Class-Flüge an die Endrunde bucht. An alle (werdenden) Eltern sammelnder Kinder: Fangen Sie schon mal an zu sparen!

