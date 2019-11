Fitnesstraining am Papa-Tag

Also, liebe Frauen, Mit-Teilzeithausmänner und alle anderen: Ich kann euch mal was von körperlicher Leistung hauchen. Neulich habe ich mir nämlich einen dieser Fitnesstracker gekauft. Fantastisch, was das Ding alles misst, von der Schlafqualität über die Anzahl zurückgelegter Schritte bis zur abgespulten Velostrecke, GPS-genau gemessen.

Letztere ist bei mir in der Regel lang. Zur Arbeit in Bülach und zurück sind es insgesamt 54 Kilometer. – Ja, bei jedem Wetter. Ja, Sommer und Winter. Und ja: auch bei Schnee. Einziger Grund, in den Zug zu steigen, ist Glatteis. Das kam aber in den vergangenen 20 Jahren ein einziges Mal vor. Wenn ich dies erzähle, ernte ich meist Be- wunderung für die körperliche Leistung, die dafür nötig ist.

Themenwechsel. Die Reaktion, die ich ernte, wenn ich erzähle, dass ich pro Woche einen Papa-Tag habe: «Oh, schön!» – Ja, ist es. Aber lesen Sie genau: Der Fitnesstracker misst nämlich auch den Kalorienverbrauch. Auf 54 Velokilometern verbrenne ich in der Regel 1200 Kilokalorien.

Der Papa-Tag besteht am Morgen aus Kinderbetreuung, dem Wocheneinkauf (zu Fuss), Staubsaugen, Wäsche waschen, aufhängen und falten sowie Mittagessen kochen. Erstes Mal absitzen nach dem Morgenessen ist in der Regel um 12 Uhr. Nachmittags folgen Spiele mit den Kindern, weitere Arbeiten zu Hause, mit den Kindern an die frische Luft gehen und Abendessen kochen – Sie kennen es. Kalorienverbrauch insgesamt für alles: 1200.

Falls Sie auch regelmässig Haus- und heimische Erziehungsarbeit leisten: Wurden Sie jemals auf Ihre körperliche Leistungsfähigkeit angesprochen? In diesem Sinn: «Oh, schön!»