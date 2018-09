Lieber einen sauberen Tisch

Bis vor kurzem war es in der Schweiz nicht üblich, in einem Restaurant auf einen freien Tisch zu warten. Zielstrebig steuerte man einen Platz an. Selbst wenn dieser eben erst von Gästen verlassen worden war und das schmutzige Geschirr noch dort stand. Wie soll man sich da auf ein gutes Essen freuen?

In anderen Ländern dagegen empfängt eine sogenannte Hostess die Gäste und führt sie zu einem bereits aufgedeckten Tisch. Natürlich fällt dann die persönliche Wahl des besten Platzes weg. Doch welches ist der beste Platz? Ich ziehe eine bereits hergerichtete Tafel im hinteren Teil des Lokals allemal einem «abgefressenen» Tisch am Fenster vor.

In internationalen Hotelketten mit Restaurantbetrieb wie zum Beispiel dem Mövenpick in Regensdorf kann man sich auf einen persönlichen Empfang verlassen. Das «wait to be seated» empfinde ich keineswegs als Bevormundung. Im Gegenteil: Es ist Garantie für einen von Anfang an entspannten Aufenthalt im Restaurant ohne Hektik, den besten Tisch vor den andern ergattern zu müssen.

Sollten demnächst auch noch Wartebereiche mit Bar­betrieb eingeführt werden, dann macht auswärts essen wirklich Freude! (Zürcher Unterländer)