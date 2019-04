Platz verteidigen statt kuschen

Zugegeben: Ich war bereits etwas genervt, als ich letzte Woche das Zugabteil bestieg. Wegen einer Blockierung im Bahnhof Altstetten musste ich von Solothurn her kommend in Olten aussteigen und über Luzern nach Bülach fahren. Die Reise dauerte drei statt eineinhalb Stunden. Auf den noch befahrbaren Strecken waren die Züge entsprechend voll.

Weniger Verständnis konnte ich für einen Mitreisenden aufbringen, der sich im Bahnhof Luzern bereits in einem Viererabteil breitgemacht hatte. Das Tischchen verstellt mit seinem Laptop, die Scheiben verdunkelt. Offensichtlich widerwillig rückte er das Gerät ein wenig näher zu sich heran, sodass ich mich knapp daran vorbei auf den gegenüberliegenden Sitz drücken konnte. Ungern kam er auch meinem Wunsch nach, das Rollo etwas heraufzuziehen.

Das Gepäck nahm er erst vom Sitz neben sich weg, als sich eine Frau traute zu fragen, ob da noch frei sei. Zum Glück war sie schlank. Denn der leicht korpulente Mann sass danach mit gespreizten Beinen in seinem Polster und besetzte auch etwa ein Viertel des neben ihm liegenden Platzes.

Frauen mögen mit ihren Handtäschchen häufig die Sitze verstellen. Das breitbeinige Sitzen hingegen ist eindeutig eine Männersache. Wie so häufig, kennt die englische Sprache einen treffenden Begriff für solches Verhalten: Man Spreading. Auf Deutsch: ein sich ausbreitender Mann.

Wo etwas beim Namen genannt wird, kann es diskutiert werden. In der New Yorker U-Bahn fordern Schilder mit der Aufschrift «Dude … Stop the Spread, Please» zum räumlichen Masshalten auf. In St. Petersburg ist eine rabiate junge Frau dazu übergegangen, den betreffenden Männern ein verdünntes Bleichungsmittel zwischen die Beine zu spritzen, das weisse Flecken auf den Kleidern hinterlässt.

So etwas hatte ich letzte Woche gerade nicht zur Hand. Dennoch liegt es mir fern, mich in solchen Situationen klein zu machen. Während viele stehen bleiben, wenn Mitpassagiere mehrere Sitze besetzen, fordere ich mein Recht ein. Bei Man Spreading ist die Sache kniffliger. Berühren möchte man die Männer ja sicher nicht, weshalb Kniedrücken schon mal wegfällt. Ich empfehle: eine Tasche dazwischenstellen und so seinen Platz beanspruchen. Im Bereich des eigenen Sitzes eine Zeitung weit aufschlagen und gern auch ein wenig mit den Ellbogen fuchteln. Rücksichtslose Menschen gehören in die Schranken gewiesen.

(Zürcher Unterländer)