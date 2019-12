Soll man den Guetsliteig fertig zubereitet kaufen?

Nein

Jetzt mal ehrlich: Es geht doch beim Thema Weihnachtsguetsli eigentlich nur um zwei Sachen: Erstens ums Guetsli essen und zweitens ums Guetsli machen.

Bei Ersterem ist es natürlich völlig wurscht beziehungsweise teig, was für einen Teig verwendet wurde. Denn es geht ja um den Genuss und den Geschmack. Und die Person, die das Guetsli isst, fragt hoffentlich nicht danach, ob Sie die Mehl-, Ei- und Zuckermasse selbst zusammengerührt, -gedrückt und geknetet oder im Grossverteiler Ihrer Wahl aus dem Regal geklaubt haben. Und sollte der Kostende tatsächlich leise tadelnd ein «Teig sälber gmacht…?» gifteln, gilt es, die Köstlichkeit dem der Süssspeise Unwürdigen aus den Händen zu reissen und demonstrativ selbst zu verschlingen.

Komplizierter ist es bei Zweiterem. Denn beim Guetsli machen geht es nicht um das Ergebnis, sondern um den Akt an sich. Guetsli machen gehört als Ritual zur Adventszeit wie das Schmücken des Christbaums, das Einpacken der Geschenke oder das Zubereiten des festlichen Mahls an Heiligabend. Und da tut man gut daran, sich zu überlegen, weshalb man das eigentlich alles macht. Nehmen wir die Geschenke: Natürlich ist es schön, wenn man mir etwas schenkt, was mir auch wirklich gefällt. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Denn das eigentlich Schöne daran ist ja, dass sich jemand überlegt hat, womit man mir eine Freude machen könnte – selbst wenn er oder sie daneben lag.

Ähnlich beim Guetsli machen: Ob die Dinger einen professionellen Konditoren grün vor Neid machen oder höchstens als Tassenuntersetzer durchgehen, ist gar nicht mal so entscheidend. Wichtiger ist, dass man Guetsli für oder am besten mit seinen Liebsten gemacht hat. Dass man gemeinsam Zeit verbracht und sich dabei über die weihnachtliche Stimmung gefreut hat, sich an frühere Festtage zurückerinnert hat, «It’s beginning to look a lot like Christmas» oder die Weihnachtsschmonzette seiner Wahl mitgesungen hat.

Ergo: Wer den Teig kauft, macht zwar die Herstellung der Guetsli effizienter, verpasst aber das Schönste an der Sache, indem er versucht Zeit zu sparen, wo man höchstens noch mehr investieren sollte. Unter dem Strich: Mit dem Fertigteig entfernen Sie den Spass aus Weihnachten! Tun Sie es nicht!