Work-Life-Balance der Demokratie

Die Vorweihnachtszeit ist für uns ZU-Journalistinnen und -Journalisten eine der strengsten – den üblichen Adventsstress nicht mit eingerechnet. Jede der 46 Unterländer Gemeinden befindet über ihr Budget, den Steuerfuss und meistens noch weitere Traktanden. Heute Donnerstagabend besuche allein ich meine vierte Gemeindeversammlung, morgen folgt die fünfte, und das innert zwei Wochen.

So schwierig es ist, jeglichen Mantras der Work-Life-Balance in dieser Zeit zu folgen – missen will ich die Gemeindeversammlungen nicht. Die Dramaturgie dieser grunddemokratischen Zusammenkünfte ist unvergleichbar. Wie die Stimmenzähler aufstehen und sich mit geschwellter Brust dem Publikum zeigen. Wie der Gemeindepräsident (meistens ein Mann) bekräftigt, dass vor der GV alles gesetzlich korrekt abgelaufen sei. Die ritualartige Sprache: So will «Wird der Vorschlag vermehrt?» nicht wissen, ob sich mehr Menschen zum Dienst melden wollen, sondern ob es Einwände gibt. Die mal steiferen, mal entspannteren Referate zu den Geschäften; die Nörgler, die sich in der Diskussion fleissig melden, aber dies gerne auch tun, um einfach etwas gesagt zu haben. Und schliesslich das Handerheben, das über Millionen Franken entscheiden kann (Beträge, die auf Bundesebene bestenfalls Rundungsfehler sind, wie mir jüngst ein Nationalrat vorrechnete).

Vergnüglich sind jeweils auch die Momente gemeinsamen Schmunzelns – und Augenrollens – über die Irrungen und Wirrungen der Bürokratie: Für ein Pissoir im Kindergärtner-WC oder die Form erlaubter Dachziegel gibt es Richtlinien; über jede Sanierung, jeden zu investierenden Steuerfranken debattiert man in gutschweizerischer Manier. Vergessen Sie nie die Parkplätze, liebe Gemeinderäte, oder Ihnen fliegen die Voten nur so um die Ohren.

Vor allem aber schätze ich meine Arbeit an den Gemeindeversammlungen, weil sie uns Regionalschreiberlinge an unser eigentliches Kerngeschäft erinnern. Genau hinschauen, kritisch berichten, vor allem aber: zuhören. Ich will verstehen, was Unterländerinnen und Unterländer bewegt, und ich will nachfragen, was ich nicht verstehe. Ich kann zugegebenermassen manchmal nur ansatzweise nachvollziehen, warum eine neue Stelle im Asylbereich für mehr emotionalen Wirbel sorgt als das Impeachment von Trump oder die Türkei-Offensive in Rojava. Aber genau das gehört zu unserem Beruf: die demokratische Debatte begleiten, niederschreiben – und weiter anregen.