Braucht es in der Schweiz einen Impfzwang?

Nein

Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen an Masern sterben. Und möglicherweise ist das auch ganz und gar sinnlos. Aber irgendwann stirbt jeder Mensch. Ein Autounfall ist auch tragisch. In den wenigsten Fällen ist der Todestag vorbestimmt, oder die Art und Weise, wie jemand stirbt. Es gibt unzählige sogenannt «unnötige» Sterbefälle. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Masernerkrankungen in der Schweiz, werden nun Stimmen laut, die den Impfzwang fordern.

Bereits vor Jahrzehnten gab es immer wieder Impfaktionen, teilweise von der Schule verordnet. Meine Eltern waren erklärte Impfgegner, und obwohl in der Schweiz bisher weder damals noch heute eine sogenannte Verpflichtung zum Impfen besteht – was einem Zwang gleichkäme – wurde mit den Fingern auf uns gezeigt.

Bei der gegenwärtigen Diskussion scheint es fast, als kehrten jene Zeiten zurück. Dabei sollte doch wirklich jede und jeder selber entscheiden, ob und gegen was sie oder er eine Impfung will. Ich bin der Meinung, dass Kinderkrankheiten in jungen Jahren zu einer gesunden Entwicklung beitragen. Zudem sind solche Krankentage für die Kinder etwas Besonderes, es herrscht Ausnahmezustand, sie werden verhätschelt und erhalten mehr Aufmerksamkeit als sonst.

Ich finde es nicht sinnvoll, eine staatliche Impfkampagne zu verordnen. Sie käme einer Bevormundung gleich, die persönliche Entscheidungsfähigkeit wäre in Frage gestellt. Über die eigene Gesundheit sollte man doch wohl noch selber bestimmen können.

Das Argument, wenn man sich nicht impfen lasse, gefährde man dadurch vor allem auch seine Mitmenschen, lasse ich nicht gelten. Einen absoluten Schutz gibt es ohnehin nicht, auch mit Impfung nicht. Weshalb also soll ich eine natürliche Infektion absichtlich herbeiführen?

In einer Impfbroschüre des Bundesamts für Gesundheit (BAG) heisst es: «Der Anteil der Personen, bei denen die Impfung eine Immunantwort auslöst, liegt nie bei 100 Prozent, die Erfolgsrate liegt jedoch bei den für Kinder empfohlenen Basisimpfungen meist bei über 90 Prozent. Obschon dies selten vorkommt, ist es daher prinzipiell möglich, dass ein Kind an einer Krankheit erkrankt, gegen die es geimpft ist.» Der Entscheid fürs Impfen soll freiwillig bleiben.