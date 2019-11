Die Saison der Weihnachtsmärkte ist angebrochen – soll man da hin?

Nein

Letztes Jahr habe ich es wieder mal mit einem Weihnachtsmarktbesuch versucht, im Zürcher «Wienachtsdorf» beim Bellevue. Also jenem Ort, an dem sich gemäss Website «rund 100 Hütten zu einem gemütlichen Dorf zusammenschmiegen, das zum Schmökern, Shoppen, Schlemmen und Verweilen einlädt». Gemütliches Dorf? Selten so gelacht. Im Vergleich zum Gewusel, Geschubse und Gedränge zwischen den amtlich normierten Holzhäuschen auf dem Sechseläutenplatz ist die New Yorker First Avenue am Black Friday menschenleer.

Mutig habe ich mich mit einem erkalteten Raclette in der einen und einem kopfwehförderndem Fusel in der anderen Hand bei 12 Grad plus und Nieselregen, Menschenmassen und Duftwolken geboxt. Und während mir der käsig-fleischige Geruch von Apfelchüechli in die Nase stieg, dröhnte in meine Ohren mediokres Panflötengedudel ab Konserve im Wechsel mit «Let it Snow» in der Endlosschlaufe.

Über meinen geliebten Wintermantel rann bald fremder Jägertee. «Käs Probläm» stammelte ich gequält in Richtung des Designer-Kinderwagenpiloten, der mich gerammt hatte. Man darf ob all der kollektiv-beschwipsten Glückseligkeit ja nicht kleinkariert sein. Und was sind schon 30 Franken für die chemische Reinigung, verglichen mit den Preisen am Weihnachtsmarkt?

Zugeben, das Angebot war exklusiv. Bloss brauchte ich weder Sneakers aus rezyklierten kambodschanischen Zementsäcken, noch wünschte sich mein Mann Socken, «die seinen Stil und seine Persönlichkeit auf kreative und abwechslungsreiche Weise unterstreichen». Auch mein Bedarf an Duftlampen, Gewürzmischungen, Traumfängern und Buddha-Statuen ist gedeckt, beziehungsweise gar nicht vorhanden.

Einmal mehr realisierte ich, was mich einen grossen Bogen um urbane Weihnachtsmärkte machen lässt. Es ist das Zuviel. Es gibt zu viele Menschen, zu viele Düfte, zu viele Klänge und vor allem zu viel Unnötiges zu kaufen.

Vielleicht sollte ich es wieder einmal mit einem der kleinen, überschaubaren Märkte im Unterland versuchen? Ich werde mal meine Kollegin Barbara Gasser (siehe Pro) nach einer Empfehlung fragen.