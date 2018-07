Hat das Bazl mit der Plafonierung der Slots richtig gehandelt?

PRO

Regeln sind da, um eingehalten zu werden, sonst braucht es sie ja gar nicht. Die siebenstündige Nachtruhe hat die Bevölkerung in einer Volksabstimmung 2007 mit 63,2 Prozent Ja-Stimmenanteil beschlossen. Einzig für nicht planbare Verspätungen darf die halbe Stunde von 23 bis 23:30 Uhr genutzt werden. 2017 war einzig an zwei Tagen um 23 tatsächlich Betriebsschluss; offensichtlich wird die halbe Stunde praktisch wie «normale» Betriebszeit genutzt.

Das BAZL als Aufsichtsbehörde musste handeln und hat eine erste Massnahme verfügt. Auch dank jahrelangem Engagement des Schutzverbandes wird der Missstand in Bern endlich wahrgenommen. Ein Anfang also. Die Anzahl Slots abendlicher Starts und Landungen wird auf dem heutigen Stand eingefroren. Verspätungen ab 23 Uhr würden reduziert, nicht aber eliminiert.

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich begrüsst die Massnahme ausdrücklich, auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens. Tatsächlich ist die Begrenzung keine Kapazitätsreduktion, es braucht aber eine Priorisierung der bedeutenden Verbindungen. Starts und Landungen, die für die Anbindung unseres Wirtschaftsraumes an die wichtigen Zentren der Welt notwendig sind, sollen in den Nachtrandstunden Vorrang haben.

Der Anteil der Geschäftskunden am Luftverkehr sinkt, das rasante Wachstum findet in der Freizeit- und Ferienfliegerei durch Billig-Airlines statt. Online werden Flüge ausländischer Fluggesellschaften und Zimmer ausländischer Hotelkonzerne gebucht, um sich für wenig Geld eine Woche lang an einen Strand des Mittelmeeres zu legen. Das bringt kaum Wertschöpfung in der Schweiz und kaum volkswirtschaftlichen Nutzen. Dürften reine Ferienflieger nicht mehr die Nachtrandstunden nutzen, würde das Ticket zwar etwas teurer, die Überlastung aber reduziert.

Die Allgemeinheit subventioniert den Luftverkehr enorm: in der Schweiz fallen jährlich fast 1,5 Milliarden Franken an ungedeckten externen Kosten an; Gesundheits-, Klima- und Gebäudeschäden, Lärm. Trotz technologischem Fortschritt bedeutet mehr Fliegen immer auch mehr Kosten für alle – und mehr Lärm.

Das Wachstum kann so nicht weitergehen – in der Schweiz und weltweit. Beschränkende Massnahmen sind unumgänglich. Die Lebensqualität von Herrn und Frau Schweizer wird kaum beeinträchtigt, auch wenn er pro Jahr statt dreimal nur noch zweimal an den Strand fliegen kann. Dem berechtigten Anspruch der Bevölkerung um den Flughafen auf eine angemessene Nachtruhe wird aber etwas mehr Rechnung getragen.

KONTRA

Der Bundesrat äussert sich im Strategiepapier zur Luftfahrtpolitik der Schweiz unmissverständlich: «Der Flughafen Zürich soll seine Rolle als eine der europäischen Drehscheiben des globalen Luftverkehrs auch in Zukunft wahrnehmen können.» Weiter führt er aus, dass die Landesflughäfen Bestandteil der Basisinfrastruktur der Schweiz sind. Diese Schweiz ist – stärker als etwa rohstoffreiche Länder oder solche mit Meeranstoss – auf ein funktionierendes interkontinentales Luftverkehrsdrehkreuz angewiesen. Die exportorientierte Schweizer Wirtschaft und die Tourismusdestination Schweiz sind nur dann wettbewerbsfähig, wenn die Erreichbarkeit auf einem hohen Niveau gewährleistet ist.

Der Flughafen Zürich kommt diesem Auftrag nach: er verbindet die Schweiz mit insegesamt 185 Zielen in der ganzen Welt, bietet der Swiss eine ausgezeichnete Drehkreuzplattform und er ist eine Frachtdrehscheibe. Zusätzlich finden 27 000 Menschen eine Anstellung, die eine jährliche Wertschöpfung von fünf Milliarden Franken erwirtschaften. Die Betreiberin des Flughafens hat zudem seit 2000 fast eine Milliarde Franken an Steuern und Dividenden an den Bund, den Kanton Zürich und an Gemeinden abgeliefert.

Offenbar sind den Verantwortlichen des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) diese Rahmenbedingungen nicht bekannt. Anders kann man sich sie aktuelle Verfügung nicht erklären. Insbesondere auch deshalb, weil ein von der Flughafen Zürich AG eingereichtes, strengeres Lärmgebührenmodell, das ein wichtiges Element wäre, um die Lärmbelastung in den sensiblen Abendstunden zu verringern, seit fünf Jahren unbearbeitet beim Bazl liegt. Anstatt die hängigen Verfahren zügig zu erledigen, welche die Situation für die Bevölkerung verbessern würden, blockiert das Bazl mit der Verfügung die Weiterentwicklung des wichtigsten Schweizer Landesflughafens.

Es steht ausser Frage, dass die Bewohner der Flughafenregion bestmöglich vor Fluglärm geschützt werden müssen. Dies muss jedoch so erfolgen, dass der Flughafen seinen politisch und volkswirtschaftlich wichtigen Auftrag erfüllen kann. Entscheidend sind nicht die Anzahl der Slots, sondern der tatsächlich wahrgenommene Lärm. Durch die technische Entwicklung werden die Flugzeuge fortlaufend leiser, ebenfalls eignen sich betriebliche und bauliche Massnahmen, um den Flugbetrieb umweltverträglich abzuwickeln. Dies soll auch ein massvolles Wachstum erlauben, ohne die Region stärker zu belasten.

Das Bazl nimmt mit der Verfügung jedoch in Kauf, dass die kontinentale und interkontinentale Erreichbarkeit unseres Landes nachhaltig Schaden nimmt. Ein solches Vorgehen ist kurzsichtig und klar abzulehnen.