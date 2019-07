Soll der 1. August bereits am 31. Juli gefeiert werden?

Ja

Um ehrlich zu sein: Gross zelebriert habe ich den 1. August schon lange nicht mehr. So wirklich klassisch habe ich das zuletzt gemacht als Kind, als mein Grossvater noch lebte. Da gehörte das Höcklen und Bratwurstessen auf den Bänken auf dem Platz zwischen Schulhaus Dorf, Bibliothek und Reformiertem Kirchgemeindehaus in Dietlikon noch dazu. Später als Teenager war ich dann am Nationalfeiertag oftmals noch nicht mal in der Schweiz und habe den «Geburtstag» des Landes wenig bis gar nicht gefeiert.

Vielleicht habe ich deswegen von jeher ein eher lockeres Verhältnis zum 1. August. Und bin darum durchaus offen für die Idee, das eigentlich Fest auf den Abend des 31. Juli zu legen. Es gibt ja gute Gründe dafür. Erstens könnte man dadurch so richtig in die Nacht hineinfeiern, sofern man nicht zu den wenigen Unglücklichen gehört, die am Nationalfeiertag tatsächlich arbeiten müssen. Zweitens würde man dadurch mit ein bisschen Durchhaltevermögen durchaus auch am 1. August noch am Feiern sein. Abgesehen von Puristen, die jegliche Erwähnung des Nationalfeiertags vor 00:00 Uhr als Affront verstehen, dürfte dadurch also keine Rede davon zu sein, am falschen Tag zu feiern.

Drittens und für mich am wichtigsten: Wenn schon am 31. Juli die Möglichkeit besteht, offiziell zu feiern, wäre damit die Pflicht eigentlich getan. Und man hätte danach plötzlich einen Feiertag völlig frei jeglicher möglicher gesellschaftlicher Erwartungen zur Verfügung. Ein freier Tag, der eigentlich ziemlich wichtig wäre, denn für die meisten von uns ist nach dem 1. August für die nächsten fast fünf Monate bis zum Weihnachtstag dann erstmal Schluss mit Feiertagen. Ein paar wenige Glückliche haben vielleicht noch am Knabenschiessen im September frei, aber für alle andere war’s das mit zusätzlichen Freitagen, nachdem man sich an diese ja jeweils schon fast gewöhnt hat: Dieses Jahr gab fünf davon von Karfreitag im April bis Pfingstmontag im Juni.

Deswegen ist es falsch, die Nase zu rümpfen, wenn vielerorts bereits am 31. Juli der Geburtstag der Schweiz gefeiert wird. Im Gegenteil, bereits am Vorabend zu feiern zeugt von geistiger Flexibilität und einer für die Schweiz noch immer wichtigen Unverkrampftheit.