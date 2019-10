Soll man der Organspende-Initiative zustimmen?

Nein

Das Spenden von Organen ist zweifellos eine sinnvolle Sache. So kann ein noch so tragischer Todesfall auch etwas Gutes auslösen und ein anderes Leben verlängern. Allerdings, so finde ich, sollte jeder selber darüber entscheiden können, was mit seinem Körper nach dem Tod geschieht. Ich finde es nicht in Ordnung, dass nach einer Volksabstimmung meine Organe plötzlich der Allgemeinheit gehören, ausser ich wehre mich dagegen und halte dies in irgendeiner Form fest.

Es gibt viele Menschen in der Schweiz, die vielleicht keine Nachrichten verfolgen, nicht abstimmen wollen oder dürfen und zum Teil nicht einmal einer Landessprache mächtig sind. Wie erfahren diese Leute, dass sie selber aktiv werden müssen, wenn sie ihre Organe nicht zur Verfügung stellen wollen? Dieser Aspekt wird von der Initiative vernachlässigt.

Ein hypothetisches Beispiel: Ein ausländischer Bauarbeiter hat einen Hirninfarkt und verstirbt später auf der Notfallstation. Die Ärzte entfernen ihm das Herz und es wird gespendet. Der Mann und seine Familie wusste nichts von der Gesetzesänderung. Nun ist der Körper des Mannes entstellt, ohne dass er und seine Angehörigen einverstanden waren. Vielleicht hat ihm seine Religion das Organspenden sogar verboten oder es war gegen seine Überzeugung.

Den Spiess einfach umzudrehen und alle Menschen ungefragt zu Organspendern zu machen, nur weil viele zu bequem sind, sich um einen Organspendeausweis zu bemühen, ist ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit.

Das Spenden von Organen ist ein sehr persönlicher Entscheid und sollte von jedem alleine getroffen werden können. Schliesslich werden mir auch nicht einfach Spendengelder für Afrika vom Konto abgezogen und nur wenn ich mich dagegen zur Wehr setzte, bleibt das Geld auf meinem Konto. Doch genauso wie das Spenden von Organen wäre das Spenden von Afrika eine sehr sinnvolle Sache.

Dass die Initianten in die Verfassung schreiben wollen, dass bei jedem Individuum «vermutet» werden darf, dass es seine Organe spenden will, geht mir deshalb entschieden zu weit. Es braucht einen besseren Ansatz, um die Leute zum Spenden zu bringen.