Soll man sich bei den Wahlen von Smartvote helfen lassen?

Ja

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant. Der Kellner reicht Ihnen die Karte, damit Sie bestellen können. Sie schlagen die Karte auf – und finden 966 verschiedene Optionen. «Bitte wählen Sie 35 davon aus», sagt der Kellner, lächelt freundlich und verschwindet in der Küche.

So ähnlich verhält sich die Situation bei den kommenden Nationalratswahlen am Sonntag in einer Woche. Mit dem Unterschied natürlich, dass die Kandidierenden nicht zum Reinbeissen gedacht sind. Die gestellte Aufgabe ist indes in etwa dieselbe. Wie bitte schön soll man herausfinden, welche 35 der 966 Kandidierenden im Kanton Zürich nun jene Köpfe sind, welche die eigene Meinung am wahrscheinlichsten in Bern vertreten würden?

Ohne Hilfsmittel ist das meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit. Ich gehe davon aus, dass ich aufgrund meines generellen Interessens an der Thematik und dank meines Berufs ein paar Kandidierende mehr kenne, als der Durchschnitt. Und trotzdem würde ich ohne Hilfe untergehen. Längst nicht alle mir bekannten Nasen sind zum Beispiel auch Menschen, die meinem politischen Profil entsprechen. Und dann auch noch 35 Namen zu nennen, die nur schon in eine ähnliche Richtung denken wie ich, ist erst recht happig.

Ich oute mich deswegen hiermit als smartvote.ch-Nutzer. Seit Jahren benütze ich dieses Online-Tool, genauso wie der Nationalratskandidierenden. Die Idee ist simpel: Man füllt einen Fragebogen aus, der die eigene Position zu verschiedenen politischen Fragestellungen eruiert. Danach spuckt das Tool aus, welche Kandidierenden dieselben Fragen am ähnlichsten beantwortet haben und aufgrund dessen ähnliche Werte und Lösungsvorschläge besitzen.

Das Interessanteste dabei: Das Tool legt offen, wie oft man mit seiner eigenen Einschätzung daneben liegt. Bereits öfters habe ich vor Wahlen Menschen aus meinem Umfeld motiviert, den Fragebogen auszufüllen, statt einfach eine Liste einzuwerfen. Das Ergebnis: Viele merkten, dass die Kandidierenden, die sie ursprünglich wählen wollten, gar nicht die sind, die das vertreten, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Denn einmal befreit von Wahlwerbung und dem Herumreiten auf bestimmten Themen legt der Fragebogen plötzlich offen, welche Positionen jeder der Kandidierenden eigentlich sonst noch so vertritt. Smartvote ist daher meiner Meinung nach ein Muss.