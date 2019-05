Sollte für Hobbykapitäne weiterhin eine Promillegrenze gelten?

Ja

So eine Gummibootfahrt, die ist lustig – unbestritten. Und damit sie noch etwas fideler wird, pflegen offensichtlich zahlreiche Hobbykapitäne und Besatzungen mit reichlich Alkohol nachzuhelfen. Jedenfalls hat in einer Umfrage über die Hälfte eingeräumt, beim Paddeln zu bechern.

Ab 2020 darf man das wieder ganz legal – nach oben unbegrenzt. Der Bundesrat höchstpersönlich hat die Lizenz zum Rausch erteilt, indem er die 2014 eingeführte Grenze von 0,5 Promille wieder abgeschafft hat. Das ist ein Persilschein für besoffene Verkehrsteilnehmende zu Wasser, oder noch schlimmer: fast schon eine Aufforderung, die Bierkiste an Bord zu hieven.

Unmittelbar auf die Aufhebung des Verbots folgt der Appell an die Eigenverantwortung der Hobbykapitäne. Als ob das funktionieren würde! Dann wären längst alle Radarkästen an den Strassenrändern und Videokameras an Altstoffsammelstellen demontiert. Und wie sehr das Hoffen auf die Vernunft fruchtet, durfte ich diesen Winter einmal mehr auf der Skipiste beobachten.

Alkohol enthemmt und macht blind für Gefahren. Das ist bei der Feier an Land kein grosses Problem. Wenn ein trinkfester Partygast mit der Bierflasche in der einen und der Cervelat in der anderen Hand stolpert, darf er getrost liegen bleiben.

Wer jedoch im Suff über Bord geht – vorzugsweise bei starker Strömung – der muss darauf hoffen, dass ein mutiger, bestenfalls nüchterner und noch lieber ausgebildeter Retter nach ihm taucht, ehe er seine Schnapsbirne irgendwo anschlägt und auf Nimmerwiedersehen untergeht.

Buchstäblich ein Schlag ins Wasser ist der bundesrätliche Entscheid deshalb für Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft. Seit Jahren predigt man dort, nie mit Alkohol an oder ins Wasser zu gehen. Nun fordern die ersten Politiker bereits eine Verstärkung der entsprechenden Präventionskampagnen, getreu dem Motto: Weshalb ein einfaches und preiswertes Verbot, wenn man es auch teuer und aufwendig haben kann.

Selber einem oder zwei Gläsern Wein durchaus nicht abgeneigt, sehe ich nicht ein, weshalb man das Trinkgelage nicht um ein, zwei Stunden nach hinten schieben und an Land verlegen kann, wo der Suff normalerweise weniger fatale Folgen hat. Wem der rasante Wellenritt nüchtern keinen Spass macht, der soll doch gleich zu Hause neben der Bierkiste sitzen bleiben.