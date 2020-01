Die pragmatische Ausfahrt erwischt

Wie oft hat sich nun alles um diesen kommerziellen Klotener Kreisel gedreht? Welchen denn, fragen Sie? Da gibts tatsächlich mehrere verdächtige Objekte. Und weitere illustre Kreiseldekorationen sollen ja bekanntlich noch folgen in der Stadt der Fluggesellschaften, des Hockeys und vermeintlich kreativer Kreisel. Aber bevor ich mich im dichten Dschungel der juristischen Finessen und amtlichen Auslegungen von rechtsverbindlichen Richtlinien verheddere, ein Blick in die Schweizer Mediendatenbank SMD: 154 Treffer mit «Kreisel», «Kloten» und «EHC» im selben Beitrag tauchen da im Suchzeitraum über das zurückliegende Jahr verteilt auf.

Das ist ziemlich viel Aufmerksamkeit für ein Bauwerk, das bei seiner Erstellung nur gerade eine Handvoll Treffer im selben nationalen Mediendatenarchiv vorzuweisen hat – nämlich einen vor und vier danach im Zeitraum von zwei Jahren. Über die Idee, aus über 7000 Einzelpucks ein riesiges Monument in ebensolcher Puckform zu bauen, berichteten weder «Blick», noch Tagi, NZZ, «Watson», «Weltwoche», SRF, Nau.ch, «Aargauer Zeitung», «Zentralplus», «SonntagsZeitung» oder die «Schweiz am Wochenende». Erst als diese Klotener Angelegenheit kurios und etwas knatschig wurde, erregte sie über die Region hinaus Aufsehen.

Allein die Überschriften, Titel und Schlagzeilen erzählen, wie sich diese Geschichte entwickelt hat: Der grösste Puck der Welt wird bald in Kloten stehen – Die Vorgaben kunstvoll umfahren – Kanton hält Logo des EHC Kloten für Werbung – Ungewisse Zukunft für Riesenpuck – Hat der Puck im Klotener Kreisel bald ausgespielt? – Streit um Verkehrskreisel wegen EHC-Logo – Klotens Kreuz mit den Kreiseln – Riesenpuck auf Kreisel droht der Sudden Death – Klotens Kreiselkrieg – Dieser Kreisel ist illegal – Klotens Politik verteidigt Puck als Kreiselschmuck – Puck darf bleiben, Logo des EHC muss aber weg – Eishockey-Puck soll weg, Swiss-Flosse darf bleiben – Kanton setzt eine Galgenfrist – Klotens EHC-Puck steht noch immer – In Sachen Kreiselwerbung dreht sich der Kanton im Kreis – Der Puck des Anstosses – Zoff um Klotens Riesen-Puck droht zu eskalieren – So trotzt die Hockey-Stadt Kloten den Zürcher Behörden – Amtsschimmel: Klotens Riesen-Puck mit Plastik verhüllt – Kloten hofft weiter auf Bewilligung des Kantons – Schwarzer Sack statt Hockeypuck – Umstrittenes EHC-Logo auf Verkehrskreisel ist wieder sichtbar – Bizarre Posse um diesen Puck des EHC Kloten – Letzte Warnung für den Klotener Puck – Jetzt ist das EHC-Logo wieder überklebt – Nach dem Sack kommt die Klebefolie – Pornobalken fürs Denkmal – Happy End im kuriosen Streit um Kloten-Puck – Kloten darf Puck-Kreisel behalten – Der Paragrafenritt um den Klotener Kreisel ist zu Ende.

Interessant, welch lautes Echo so ein Kreisel im Schweizer Blätterwald auslösen kann. Die Geschichte hat Titelsetzer landauf, landab ganz offensichtlich noch viel heftiger rotieren lassen als ein kullernder Puck in der Swiss-Arena, wenn in diesem Zusammenhang plötzlich von «Porno» und «Krieg» die Rede ist. Im rechtlichen Dickicht behördlicher Vorgaben drohte man sich aber tatsächlich zu verheddern. Da gehts um Paragrafen und Kreiselrichtlinien samt Sondergebrauchsverordnungen. Man behandle alle Kreisel und alle Gemeinden gleich, liess der zuständige Baudirektor Martin Neukom gegenüber dem Erschaffer des Riesenpucks in einem Brief ausrichten, berichtete die «Weltwoche» (in «Klotens Kreiselkrieg»). «Werbung für private Firmen wird auf unseren Kreiseln nicht mehr zugelassen», schrieb der oberste Chef über rund 200 kantonale Kreisel. Dagegen wäre ja auch nichts einzuwenden. Aber Ausnahmen gibts eben schon. In Höri und ausgerechnet in Kloten. Die Swiss-Heckflosse in einem anderen Kreisel nur ein paar Hundert Meter vom ominösen EHC-Riesenpuck entfernt ist eben auch «Werbung für eine private Firma». Die Ausnahmen stammen alle von vor 2012, als die heute geltenden Regeln noch nicht in Kraft waren.

Die amtliche Neubeurteilung dieses «Grenzfalls», wie es der Regierungsrat nun bezeichnet, ist ein wahrlich pragmatischer Akt schweizerischer Kompromissfindung. Ob das Klotener «Wahrzeichen» nun eines ist oder nur ein Symbol des Kommerzes, bleibe dahingestellt. Ein Grenzfall ist es allemal, einverstanden. Aber einer, der niemandem wehtut. So gesehen muss man den vorbildlich für Gleichheit vor dem Gesetz kämpfenden Beamten und Regierungsräten ein Kränzchen winden. Auf dass das Gesetz überall mit so viel Verve durchgesetzt werde – vor allem da, wo fehlende Gleichbehandlung wirklich wehtun könnte.

