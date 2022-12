Starke Leistungen mit dem Schwert – Meistertitel im Haidong Gumdo für Schöfflisdorfer Bei den 5. Offenen Schweizer Meisterschaften in der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo gab es für Teilnehmende aus dem Unterland Grund zum Jubeln. Antonio Cardoso

Für die Teilnehmenden im Haidong Gumdo waren die Schweizer Meisterschaften ein Erfolg. Foto: zvg

Anlässlich der 5. Offenen Schweizer Meisterschaften in der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo glänzte der Schöfflisdorfer Ramon vom Dojang Um Yang, Schöfflisdorf und Mellikon, mit herausragenden Leistungen. In der Disziplin Kerzenlöschen verdiente er sich gar den Schweizer Meistertitel. In den Disziplinen Papier-Präzisionsschnitt und Ball-Wurfschnitt sichern sich zwei andere Mitglieder weitere

Medaillen.

Über 150 Teilnehmende massen sich am vergangenen Wochenende bei den Schweizer Meisterschaften der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo im luzernischen Meggen. An diesem Wettkampf durften auch Teilnehmende aus anderen Ländern antreten, aktuell aus sechs europäischen Staaten.

Die Kampfkünstlerinnen und -Künstler begeisterten die zahlreichen Zuschauer in den verschiedensten Disziplinen: In Formenlauf, Papier-Präzisionsschnitt, Kerzenlöschen und Ball-Wurfschnitt zeigten die Einzelkämpfenden ihr spektakuläres Können, im Formenlauf, Papier-Präzisionsschnitt und Zweikampf die Gruppen.

Erfolge für lokale Teilnehmende

Erfolgreich und entsprechend glücklich kehrten auch die Schwertkunstkämpferinnen und -Künstler des Dojangs Um Yang in Schöfflisdorf und Mellikon aus Meggen zurück. Die Schülerinnen und Schüler von Instruktor Antonio Cardoso wussten sich mit präzisen Formen und Schnitten sowie engagierten Kämpfen eindrücklich in Szene zu setzen. Allen voran Ramon Weiss aus Schöfflisdorf, welcher für seine Darbietung im Kerzenlöschen verdient mit dem Schweizer Meistertitel ausgezeichnet wurde. Mit Sven Hofer und Johann Kramer aus Niederweningen respektive Oberweningen konnten zwei weiter Mitglieder zwei Medaillen nach Hause mitnehmen. Sven errang den dritten Platz im Papier-Präzisionsschnitt, währen Johann den zweiten Platz im Ball-Wurfschnitt.

Besonders begeistert zeigten sich die mitfiebernden Gäste über den Familien-Event «Papier-Präzisionsschneiden». Dort konnten sich jeweils ein Paar aus Profi und Amateur gegen alle anderen angetretenen Paare beweisen.









