Ehemalige First Lady – Melania Trump will auf keinen Fall ins Weisse Haus zurück Während Donald Trump öffentlich über seine politische Zukunft nachdenkt, geniesst Gattin Melania den Alltag abseits des Rampenlichts. Insider haben Details über das Tun und Lassen der ehemaligen First Lady verraten.

Melania Trump würde sich nicht mehr für eine Wahlkampagne ihres Mannes einspannen lassen, heisst es aus dem nahen Umfeld der abgetretenen First Lady. Foto: Evan Vucci (AP/Keystone)

Donald Trump ist wieder im Wahlkampfmodus. Ohne es auszusprechen, zweifelt kaum jemand daran, dass er gedenkt, auch der 47. Präsident der USA zu werden. (Lesen Sie dazu: «Trump spielt mit seinem Comeback» von unserem USA-Korrespondenten Fabian Fellman).

Eine nicht namentlich genannte Person aus der Nähe von Melania Trump hat gegenüber der CNN-Journalistin Kate Bennett nun erklärt, dass Trumps Gattin «null Bock» habe, wieder First Lady zu sein.

Melania Trump, die während der Amtszeit Donald Trumps wiederholt verlangt haben soll, als First Lady-Elect betitelt zu werden – auch nachdem man ihr erklärt hatte, dass das nicht gehe, weil sie nicht gewählt worden sei –, wolle den verhassten Titel keinesfalls zurück. Man werde sie auch nicht bei Kundgebungen oder Wahlkampfveranstaltungen ihres Mannes sehen, selbst wenn er offiziell kandidiere, packte der Insider gegenüber CNN aus.

Wahrscheinlicher sei, dass andere Frauen in die Bresche springen, falls Trump offiziell für die Präsidentschaftskandidatur 2024 kandidieren würde. Genannt wurden Lara Trump – die Frau von Trumps Sohn Eric – und Kimberly Guilfoyle, die derzeit mit Donald Trump jr. zusammen ist.

Ein freundliches Lächeln für ein paar Selfies: Melania Trump weint dem Weissen Haus offenbar keine Träne nach. Quelle: Twitter/Catharine Cypher

Im August kehrte Mrs. Trump nach ihren Sommerferien in New Jersey nach Florida zurück. Sie wohne dort nun dauerhaft, während Barron eine private High School besuche, heisst es aus ihrem Umfeld. Sie sei nicht dumm, sie wisse, wie sie mit ihrem Leben umgehen müsse, um es für sie so erfüllend wie möglich zu machen, so der Insider. Dennoch habe die ehemalige First Lady ihre eigenen Verpflichtungen und reise deshalb auch alleine. Dazu sagte eine andere Quelle: «Donald ist damit einverstanden, solange sie zufrieden ist, ihn in Ruhe lässt – und bei Bedarf auftaucht.»

April 2004: Donald Trump und Melania Knauss posieren in New York für Fotografen. Knapp neun Monate später heirateten sie in Florida. Foto: Stuart Ramson (AP/Keystone)

Wie erfüllend ihr Leben weitergeht, wird sich zeigen: Offiziell hat Donald Trump eine erneute Präsidentschaftskandidatur nicht bekannt gegeben. Doch laut Businessinsider.com hat der 75-Jährige seinen Supportern angekündigt, dass sie «sehr glücklich» mit seiner Entscheidung sein werden.

nag

