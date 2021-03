Was wir lesen – Melissa Broder: «Milk Fed» Die Story klang ein bisschen bescheuert. Trotzdem konnte unsere Autorin dieses Buch nicht mehr weglegen. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Gerade habe ich «Milk Fed» von Melissa Broder gelesen (die deutsche Ausgabe, «Muttermilch», erscheint am 31. Mai im Ullsteinverlag). Oder eigentlich müsste ich sagen: Ich habe das Buch in einem Nachmittag verschlungen, was im Grunde ziemlich verwunderlich ist, denn die Story hört sich erst mal völlig bescheuert an.

«Milk Fed» erzählt nämlich die Geschichte einer jungen Frau, die hochgradig essgestört ist und sich in eine Frozen-Yoghurt-Verkäuferin verliebt. Oder etwas genauer: Der Roman handelt von der 24-jährigen Rachel, die in Los Angeles in einer Talentagentur arbeitet, mit allem hadert und sich im Nicht-Essen versteift, weil das Hungern so etwa das Einzige ist, was ihr Halt gibt. Doch dann trifft sie Miriam, die zuerst ihr restriktives Essregime und bald auch ihr ganzes Leben durcheinanderbringt.

Das Buch ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte, aber keine gewöhnliche, denn auf der Entwicklungsreise von Rachel begegnen wir auch einem Rabbiner aus dem 16. Jahrhundert, der allerlei Weisheiten bereithält (Rachel und Miriam sind beide jüdisch, was für den Roman extrem wichtig ist, aber ich will nicht zu viel verraten), einem Chef, der sich für sehr links und woke hält, aber es gar nicht ist, sowie einer fiesen Mutter, die ihrem Kind ständig sagt, es sei zu dick.

Ich jedenfalls konnte das Buch nicht aus der Hand legen, weil ich mich mit diesen Figuren, die mit der Absurdität des Lebens kämpfen und versuchen, dieses Unbehagen mit allerlei Obsessionen zu füllen, sehr identifizieren konnte. Zudem schafft es Broder, Essen so plastisch zu beschreiben, dass es fast schon sexy ist. Und damit meine ich: seitenlange Darstellungen von saftigen Pastrami-Sandwiches, knackigen Zimt-Karotten und warmen Zwiebel-Butter-Rollen …

Was auch noch wichtig ist: Ab der Mitte des Buches beginnen Rachel und Miriam eine Affäre. Sie essen zusammen und schlafen miteinander. Das klingt vielleicht immer noch nicht wie die Story des Jahrhunderts, aber mich hat sie enorm angeregt, um über die Frage nachzudenken: Was nährt uns wirklich im Leben? Sind es Ideale? Ist es Religion? Liebe? Intimität? Glasierte Ente?

«Milk Fed» ist ein Buch über Hunger, Lust, Sehnsucht, Obsession, Geborgenheit, Heteronormativität, Ansprüche an den weiblichen Körper. Es geht ums Erwachsenwerden und das Frieden-schliessen-mit-sich-selbst.