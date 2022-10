Italiens neue Regierung – Meloni drückt aufs Tempo Die Chefin der Postfaschisten erhält den Regierungsauftrag und stellt ihr Team vor. Die gesamte Rechte unterstützt sie, vorerst jedenfalls. Doch die Mehrheit ist fragil. Oliver Meiler aus Rom

«Wir sind bereit»: Giorgia Meloni, neue Regierungschefin Italiens. Foto: Keystone

Es sollte schnell gehen – aber gleich so schnell? Nach tagelangen Wirren im italienischen Rechtslager hat Giorgia Meloni am Freitag von Staatspräsident Sergio Mattarella den Auftrag erhalten, ein neues Kabinett zu bilden. Und da die Chefin der postfaschistischen Fratelli d’Italia in Eile ist, präsentierte sie sich zum Treffen im römischen Quirinalspalast auch gleich mit der Ministerliste. Sie selbst steht da als «Presidente del Consiglio». Meloni wird die erste Frau im Amt des italienischen Premiers sein. Die Premiere verleitet manche Medien dazu, sie «Presidentessa» zu nennen.