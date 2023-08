Memoiren von Alex Oberholzer – Nichts als Lebensfreude Der bekannte und behinderte Filmkritiker Alex Oberholzer blickt in seinem Buch «Im Paradies der weissen Häubchen» auf seine Kindheit im Spital zurück. Nick Joyce

Alex Oberholzer berichtet in seinen Memoiren von teils traumatischen, teils ekstatischen Erlebnissen. Foto: zvg

Alex Oberholzer hatte einen schwierigen Start ins Leben. 1953 kam er ohne Hand und Fuss auf der rechten Seite zur Welt, zwei der drei Zehen an seinem linken Fuss waren verwachsen. Ein Jahr später erwischte ihn auch noch die Kinderlähmung. So wurde der schwerbehinderte Junge bald ins Kinderspital Affoltern am Albis überwiesen, wo er zwölf Jahre lang verblieb.

Erst in der Pubertät durfte Oberholzer zu seinen Eltern zurückkehren, die ihm längst fremd geworden waren. Die Wochenenden und Schulferien verbrachte er darum im «Kispi». «Für mich war der Kontakt mit der Aussenwelt ein grosser Schock», sagt er im Gespräch: «Ob ich den unbegleiteten Übertritt in die Gesellschaft schaffe oder nicht, war lange ein Tanz auf einer Rasierklinge.»

Oberholzers Memoirenband «Im Paradies der weissen Häubchen» handelt von den langen Jahren im Kinderspital, wo er mithilfe von Stahlkorsetten, Prothesen und Krücken gehen und auch leben lernte. Die Therapien, die damals Usus waren, wirken für heutige Verhältnisse archaisch, schreibt Oberholzer: Manchmal war sein Rumpf eine «Landkarte des Schmerzes».

Karrierestart bei Roger Schawinski

Trotzdem empfindet Oberholzer seine Zeit im Spital als geradezu märchenhaft: «Solange ich dort war, fühlte ich mich einmal von einzelnen unschönen Ereignissen abgesehen pudelwohl. Das Personal hat die kleinen Patienten so fürsorglich betreut, wie das in der heutigen, auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Fallpauschalen-Spitalmedizin kaum mehr möglich ist.»

«Die Erfahrungen haben mich so stark und resilient gemacht, wie ich es heute bin.» Alex Oberholzer

Manchmal gewährten die Krankenschwestern und Ärzte Oberholzer auch erstaunliche Freiheiten. Bei einem mehrtägigen Ausflug in die französische Provence raste er auf eigenen Wunsch eine steile Bergstrasse im Rollstuhl hinunter: Als er nach 20 haarsträubenden Kilometern im Tal ankam, waren die Bremsbeläge weg, die Haut an Hand und Bein ebenfalls. Ein paar Tage später wären Oberholzer und ein Kollege im Ruderboot fast aufs offene Meer hinausgetrieben, sie mussten von den Pompiers gerettet werden. «Diese Grenzerfahrungen

waren Kompensationsversuche, mit denen ich mich beweisen wollte», so Oberholzer. «Sie haben mich so stark und resilient gemacht, wie ich es heute bin.»

Oberholzer berichtet von seinen teils traumatischen, teils ekstatischen Erlebnissen in einer knappen, dynamischen Sprache, aus der man den heute 70-Jährigen klar heraushört. Sein wacher, neugieriger Geist war es wohl auch, der dem studierten Mathematiker, Germanisten und Kunsthistoriker 1991 den Job als Filmkritiker bei Radio 24 einbrachte. «Als ich mich bei Roger Schawinski bewarb, sagte er mir: ‹Alex, es ist mir egal, wie du einen Film besprichst. Nur darf niemand ab- oder umschalten, wenn du am Mikrofon bist.›»

Als geübter Journalist sei ihm das Verfassen der eigenen Leidensgeschichte leichtgefallen, berichtet Oberholzer. Bei den Vorbereitungen auf die erste Lesung habe er aber Tränen vergiessen müssen. «Das hat mich überrascht», sagt Oberholzer. «Darum habe ich begonnen, das Vorlesen mit meiner Tochter zu üben. Das Publikum soll nicht merken, wenn ich bei einer Lesung nasse Augen kriege.»

Alex Oberholzer: «Im Paradies der weissen Häubchen». Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, Zürich 2023. Oberholzer liest im Zürcher Kaufleuten und im Sphères, 21. und 30. August.

Fehler gefunden?Jetzt melden.