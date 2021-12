Gedanken zu Weihnachten - «Menschen fragen sich, ob Corona das Ende der Welt einläutet»

Was hat Weihnachten für eine Bedeutung in dieser unsicheren und speziellen Zeit?

Es ist nach wie vor der Zeitpunkt im Jahr, wo Menschen zusammenkommen. Sie wollen miteinander geniessen, sich gegenseitig beschenken und verwöhnen. Die zwischenmenschliche Nähe wird in dieser Zeit besonders gesucht. Die Pandemie ist ein Störenfried dieser festlichen Gewohnheit. Denn plötzlich gelten Einschränkungen. Viele haben Angst, dass es Geschenke, die sie kaufen wollen, wegen Lieferengpässen nicht gibt. Und: Kann ich mit den Menschen zusammenkommen, die mir wichtig sind? In diesen Momenten wird die christliche Botschaft wieder mehr präsent: Gott ist in Jesus Christus als Mensch auf die Welt gekommen und ist uns in Liebe zugewandt.