Menschen im Unterland – Andreas Müller (51) und Marcel Blum (59), Gastwirte aus Bülach Im Bistrot Storchen haben sie sich ihren Herzenswunsch erfüllt. Für Andreas Müller und Marcel Blum war das aber auch mit viel Arbeit verbunden. Sibylle Meier

Andreas Müller und Marcel Blum sind die Gastgeber im Restaurant Storchen in Bülach

Foto: Sibylle Meier

«Ein Restaurant zu leiten, das war schon lange mein Herzenswunsch», sagt Andreas Müller. Ursprünglich gelernter Verkäufer, arbeitete er rund 20 Jahre lang im Service, zuerst in Uster in einem Hotel, danach als Geschäftsführer im Joe’s Kaffee, und später führte er das Café Adrette, beide in Zürich.

Der Wunsch, zu vergrössern, und die Möglichkeit, das Storchen Bistro in Bülach zu pachten, erforderten auch den Umzug in die Kleinstadt, bevor das Restaurant im Januar 2017 wieder eröffnet wurde. Diese Veränderung war nur möglich, weil auch sein Partner, Marcel Blum, bereit war, in den Betrieb einzusteigen.

Für den 59-Jährigen war es ein Wechsel von der Baubranche zur Gastronomie. Am Anfang waren Geduld und Durchhaltewille gefragt, bis das Bistro zu einem beliebten Treffpunkt für viele Bülacher und Bülacherinnen wurde. Mit grosser Terrasse im Sommer, Glühwein-Bar im Winter und bereits legendärem Flammkuchen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.