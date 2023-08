Menschen im Unterland – Sibylle Hertach (48) aus Oberglatt kocht gern Sibylle Hertach hat eine Koch- und Eventlokalität aufgezogen. In Niederglatt entwickelt sie Rezepte und gibt ihr Wissen weiter. Balz Murer

Sibylle Hertach von der Kochatelier Cooking Mood GmbH. Foto: Balz Murer

Sibylle Hertach (48) ist in Niederweningen aufgewachsen und wohnt in Oberglatt. Nachdem sie zahlreiche Schnupperlehren absolviert hatte – von Goldschmiedin bis Kindergärtnerin war fast alles dabei –, machte sie eine KV-Ausbildung. Aber in ihrer Freizeit war sie schon immer kreativ tätig und kochte bereits als Kind leidenschaftlich gern.

Eine Weiterbildung zur Ernährungsberaterin lag auf der Hand, und durch inspirierende Geschäftskontakte bei der Redaktion des Magazins «Saisonküche» entstand die Möglichkeit, mit Partnerinnen eine Koch- und Eventräumlichkeit als Kursort und für weitere Aktivitäten aufzubauen. Schliesslich führte Sibylle Hertach diese Tätigkeiten in Eigenregie weiter.

Im Sommer 2022 mietete sie die loftartigen Geschäftsräume eines ehemaligen Bilderrahmengeschäfts in Niederglatt als die für sie ideale Koch- und Eventlokalität. Die Einrichtung mit grossen Farbflächen steht für kulinarische Leidenschaft, Sinnlichkeit und Emotionen. Diese Philosophie transformiert Sibylle Hertach in ihre eigene Rezeptentwicklung und ihre Kochkunst, die sie mit viel Herzblut ihren Kurs- und Eventteilnehmenden weitergeben möchte.

Die Freude am Erschaffen von kulinarischen Köstlichkeiten sei eine Lebenseinstellung und -haltung zugleich, sagt Sibylle Hertach.

