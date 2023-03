Periodische Überprüfung – Messflüge in Kloten bis 2 Uhr nachts Damit die Navigationsanlagen genau bleiben, sind Messflüge nötig. Sie erfolgen auch ausserhalb der gewöhnlichen Routen.





Zwischen dem 13. und 18. März sowie dem 1. und 6. Mai 2023 werden am Flughafen Zürich die von Skyguide betriebenen Navigationsanlagen durch Messflüge überprüft. Konkret handelt es sich um die Instrumentenlandesysteme (ILS und GBAS) der verschiedenen Pisten und das Drehfunkfeuer Kloten. Die Messflüge finden teilweise am Nachmittag und in der Nacht, nach Beendigung des ordentlichen Flugbetriebes, bis spätestens um zwei Uhr morgens statt. Dies teilt der Flughafen mit.

Durch die periodische Überprüfung wird die Genauigkeit der Navigationsanlagen sichergestellt. Dafür sind Anflüge erforderlich, die seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugweges starten. Deswegen erfolgen die Messflüge teilweise auch abseits der gewohnten Flugrouten. Während einer Vermessung wird die jeweilige Flugroute mehrmals angeflogen. Dabei werden die Signale, die von der entsprechenden Navigationsanlage gesendet werden, aufgezeichnet und ausgewertet. Zusätzlich wird zwischen dem 6. und 8. März jeweils tagsüber die Navigation von neuen Abflugrouten ab der Startpiste 10 überprüft. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden Abflugverfahren mehrmals durchgeführt.

Die Messflüge werden mit einem zweimotorigen Propellerflugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 ausgeführt. Die Maschine verfügt über modernste Navigationshilfsmittel und ein hochpräzises Flugvermessungsgerät. Die Verantwortung für die Planung und Durchführung der Flüge trägt die Flugsicherung Skyguide.

