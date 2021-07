Neu in Embrach – Metallhändler nimmt Riesenhalle in Betrieb Die Häuselmann Metall GmbH hat in Embrach ihren 16 Millionen Franken teuren Firmensitz eröffnet. Damit ist der Umzug aus Dietlikon abgeschlossen. Barbara Stotz Würgler

Riesige Halle: Metallhändler Häuselmann ist nach Embrach umgezogen. Foto: Raisa Durandi

«Es ist wie ein Traum», erklärt Franz Thür, Geschäftsleiter der Häuselmann Metall GmbH, als er am Donnerstagabend einige Vertreter des Embracher Gemeinderats und der Feuerwehr Embrachertal durch die neuen Räumlichkeiten an der Nordstrasse 8 führt. Die Freude über die gelungene Eröffnung des neuen Hauptstandorts steht ihm ins Gesicht geschrieben. «Wir haben uns von Anfang an hier heimisch gefühlt», so Franz Thür weiter. Aus Liestal stammend, hat er die letzten elf Jahre die Geschicke der Häuselmann Metall GmbH von Dietlikon aus gelenkt.

Mitarbeitende zogen mit