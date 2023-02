Auslage verschwindet – Metzgerei in Rorbas setzt auf neues Verkaufskonzept Selbstbedienung, Abholzeiten und Lieferservice – das beinhaltet der Plan von Metzger Markus Stumpf. Er will sich so mehr Freiräume für Kreativität schaffen. Thomas Mathis

Die Theke, hinter der Metzger Markus Stumpf steht, wird im April verschwinden. Foto: Balz Murer

Seiner Kundschaft drückt Metzger Markus Stumpf aus Rorbas derzeit einen Zettel in die Hände. Dazu sagt er: «Wir haben ab April ein neues Konzept.» Auf dem Zettel steht, dass sich das Kaufverhalten verändert habe und man sich deshalb an den Trend anpassen und das Geschäftskonzept modernisieren wolle. Die Veränderung hat es in sich. Die Auslage in seiner Metzgerei wird verschwinden. Künftig werden also Filet, Fleischkäse und Salami nicht mehr sichtbar um die Gunst der Kundinnen und Kunden buhlen.