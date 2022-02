Menschen im Unterland – Mex und Daniela Buttacavoli, Spirituosen-Fans aus Embrach Bei ihnen gibt es mehr als 3500 Spirituosen aller Art zu sehen. Angefangen hat alles mit Tequila. Francisco Carrascosa

Daniela und Mex Buttacavoli haben beide eine Fachausbildung, er in der Gastronomie, sie ist Hotelfachfrau. In den Ferien in Mexiko mit Freunden beginnt für Mex alles. Der mexikanische Tequila: Liebe auf den ersten Blick. Als Barmann bemerkt er einen grossen Unterschied zwischen dem Tequila in Mexiko und dem Getränk, das man in der Schweiz kennt. Als Mex Daniela kennen lernte, sprang das Mexiko-Feuer rasch auf sie rüber. «Die vielen Reisen durch ganz Mexiko haben unser Leben geprägt. Mexiko wurde mit den Jahren zu einer Art zweite Heimat.»

Schnell kam die Idee auf, mit sehr speziellen, raren und wertvollen Tequila- und Mezcal-Marken einen Direkt-Import aus Mexiko aufzuziehen. Im Jahr 2005 gründeten sie die Bar mit Laden «Casa del Tequila» in Baden und wurden so zum Geheimtipp in der Spirituosen-Szene. Unterdessen haben sie in Embrach auf 440 Quadratmetern über 3500 verschiedene Spirituosen aller Art ausgestellt. Ein Paradies für Sammler.

