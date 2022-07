Milliarden-Deal im Detailhandel – Mexikanischer Multi will Schweizer Kiosk-Konzern übernehmen Die Schweizer Firma Valora, zu der unter anderem die k Kioske, Brezelkönig oder Caffè Spettacolo gehören, geht wohl demnächst in neue Hände über. UPDATE FOLGT

Bald in mexikanischem Besitz? Kiosk-Filiale am Bahnhof Oerlikon. Foto: Keystone

Valora soll von der mexikanischen Firma Femsa übernommen werden. Die mexikanische Ladenkette wird ein Barangebot von 260 Franken je Valora-Aktie zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien vorlegen. Das entspricht einem Kaufpreis von 1,1 Milliarden Franken. Der Valora-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Valora soll weiterhin unter eigenem Namen operieren und ein Teil des Europageschäfts von Femsa werden. Durch den Zusammenschluss entstehe ein «neuer, kompetitiver Player» im europäischen Convenience-Geschäft. Die Marken und Formate von Valora sollen im Einklang mit den Expansions- und Geschäftsplänen des aktuellen Managements weitergeführt werden.

Der Kaufpreis entspreche einer Prämie von 52 Prozent zum gestrigen Schlusskurs der Aktie, so die Meldung. Auch der grösste Hauptaktionär von Valora Ernst Peter Ditsch, der aktuell rund 17 Prozent an Valora hält, unterstütze das Angebot.

Mexikanisches Pendant

Die Käuferin Fomento Económico Mexicano (Femsa) ist ein Detailhandelsunternehmen mit Sitz in der mexikanischen Metrople Monterrey, das den Angaben zufolge 2021 einen Gesamtumsatz von 27 Milliarden US-Dollar erzielte. Ihr gehört Oxxo, die grösste Convenience Shop-Kette in Mexiko sowie in Lateinamerika und betreibt über 3ʼ600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern. Weltweit beschäftigt Femsa 320’000 Angestellte mit über 25'000 Verkaufsstandorte in 13 Ländern.

Die 1890 als Brauerei gegründete Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im gesamten lateinamerikanischen Raum der grösste Getränkehersteller. Am Umsatz gemessen ist Femsa der weltweit grösste Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte und der zweitgrösste Aktionär der Heineken-Gruppe. Das Unternehmen ist an der mexikanischen und der New Yorker Börse kotiert.

1,1 Milliarden Franken: So viel will das mexikanische Unternehmen Femsa für die Übernahme von Valora zahlen. Foto: Keystone

Das Übernahmeangebot unterliegt den für diese Art von Transaktionen üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende September oder Anfang Oktober erwartet. Anschliessend soll Valora von der SIX Schweizer Börse dekotiert werden.

SDA/cpm/Bianca Lüthy

