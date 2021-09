Emotionale Doku über Michael Schumacher – «Michael ist ja da – anders, aber er ist da» Die Familie des 2013 beim Skifahren verunfallten Formel-1-Weltmeisters gibt in einem Film einmalige private Einblicke. Herausgekommen ist eine packende Geschichte über einen Mann mit zwei Seiten. René Hauri

Immer an der Seite ihres Michaels: Corinna Schumacher und ihr Ehemann feiern 2003 Titel Nummer 6. Foto: Oliver Multhaup (Keystone)

Irgendwann sind die röhrenden Motoren verstummt, die kreischenden Fans weit weg, ist das hektische Treiben an der Rennstrecke wie weggeblasen. Michael Schumacher sitzt auf einer Wiese, neben sich Frau Corinna, vor ihm seine Kinder Gina und Mick. Sie lachen, herzen sich, streicheln ihre beiden Hunde. Sanfte Geigenklänge verleihen den Bildern eine gewisse Dramatik.

Sie sind auch noch da, als die Szenerie wechselt, verschneite Berge zu sehen sind. «Méribel, France», wird eingeblendet, aus der Vogelperspektive sind die vielen Spuren im Tiefschnee zu erkennen. Stimmen von Nachrichtensprechern ertönen, in Englisch, Französisch, Deutsch. «Michael Schumacher liegt im Spital», «Michael Schumacher befindet sich in kritischem Zustand», «Michael Schumacher schwebt in Lebensgefahr».