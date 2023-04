Menschen im Unterland – Michael Roth (31), Uhrmacher aus Bülach An Uhren beeindruckt Michael Roth das Zusammenspiel von Kunsthandwerk, Physik und filigraner Mechanik. Vor kurzem hat er sein eigenes Uhrenatelier eröffnet. Balz Murer

2018 bestand Michael Roth die Meisterprüfung bestanden. Foto: Balz Murer

Michael Roth (31) ist Uhrmacher und führt ein Atelier in Bülach, aufgewachsen ist er in Hochfelden. Nach einer Schnupperlehre in einem Uhrenatelier stand für ihn fest, dass er das Handwerk des Uhr­machers erlernen wollte. Das Zusammenspiel von Kunsthandwerk, Physik und filigraner Mechanik beeindruckte ihn nachhaltig.

Nach vierjähriger Berufslehre im Zeit­zentrum Grenchen ­folgten Wanderjahre in die Innerschweiz, nach Schaffhausen und in den Schwarzwald. In Stadel eröffnete Michael Roth sein eigenes Atelier als erster Schritt in die Selbstständigkeit. 2018 bestand er die Meisterprüfung. Anschliessend vertiefte er in einem spezialisierten Auktionshaus seine Kenntnisse im Vintage- und Antik­uhrenmarkt.

Mit der Eröffnung des technisch gut ausgerüsteten ­Uhrenateliers an der Marktgasse 15 in der Bülacher Altstadt ging sein Traum im März dieses Jahres in Erfüllung. Dort repariert und verkauft er Gross-, ­Taschen- und Armbanduhren.

