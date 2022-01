Menschen im Unterland – Michel Wirth (37), Geschäftsführer und Zimmermann aus Bachs Michel Wirths Sägerei in Bachs ist ein Familienbetrieb, der in vierter Generation geführt wird. Die nächste Generation scheint an Holz zumindest interessiert. Sibylle Meier

Michel Wirth aus Bachs Foto: Sibylle Meier

Schon als kleiner Junge verbrachte Michel Wirth gerne Zeit bei seinem Vater in der Sägerei. Gegründet worden war diese bereits 1921 von seinem Urgrossvater in Bachs. Allerdings damals an einem anderen Standort. Die Freude am Geruch von Holz und das Interesse, damit zu arbeiten, motivierten den heute 37-Jährigen, eine Lehre als Zimmermann zu absolvieren.

Seit 2011 ist Michel Wirth im Familienbetrieb als Geschäftsführer tätig: «Zu sehen, was aus dem Rohstoff Holz entstehen kann, hat mich schon immer beeindruckt», sagt der Fachmann. Inzwischen ist er für den Einkauf von Rundholz verantwortlich, und sein Vater stellt Verpackungsmaterial für das In- und Ausland her. Gemeinsam kümmern sie sich um die rund 30 Mitarbeiter. Öfters schaut auch Michel Wirths fünfjähriger Sohn Nils seinem Vater neugierig über die Schultern. Es scheint fast so, als ob auch er das Holz-Gen geerbt hätte.

