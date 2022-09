Leichtathletik-Erfolge in Genf – Michelle Gröbli löst den Knopf im Kopf Die 400-Meter-Läuferin vom LC Regensdorf krönt ihre bisher beste Saison mit Platz 2 und neuen Bestzeit. An den Schweizer Meisterschaften der U20/U23 liefen zwei weitere Unterländer zu Medaillenehren. Jörg Greb

Mit Vollschub im Vorwärtsgang: Michelle Gröbli demonstriert mit ihrer neuen Bestmarke über 400 Meter und ihrem Silbermedaillen-Gewinn in Genf die grossen Fortschritte, die sie in dieser Saison gemacht hat. Foto: Ulf Schiller (athletix.ch)

Nach ihrem Einsatz im 400-Meter-Final der unter 23-Jährigen (U23) sprach Michelle Gröbli davon, das Optimum herausgeholt zu haben. Tatsächlich hatte die 21-Jährige in ihrer Paradedisziplin nicht nur die Silbermedaille gewonnen, sondern mit 53,70 Sekunden auch ihre bisherige persönliche Bestmarke um 19 Hundertstel unterboten. «Gold war schon vor dem Rennen praktisch vergeben», stellte die Athletin des LC Regensdorf klar – und spielte damit auf die Siegerin Julia Niederberger an. Die Konkurrentin aus Nidwalden hatte bereits an den Schweizer Meisterschaften der Elite eine Medaille geholt. Vor allem aber belegt die Zugehörigkeit zur Schweizer 4-mal 400-Meter-Staffel, die heuer sowohl an der WM als auch an der EM den Final erreichte, Niederbergers Extraklasse. Angesichts dessen durfte sich die zweitplatzierte Gröbli zu Recht über ihre Leistung freuen und mit einem Lachen feststellen: «Schnell laufen an einer Meisterschaft ist immer schön.»