Schockerlebnis in Glattfelden – Mieter weg – zurück bleibt eine völlig verwüstete Wohnung Familie Rüegg bewohnt ein schönes Einfamilienhaus. Eine Dreieinhalbzimmerwohnung im Obergeschoss wird vermietet. Die letzten Mieter hinterliessen ein einziges Chaos. Renato Cecchet

Die letzten Mieter verliessen die Wohnung, ohne irgendwas aufzuräumen. Foto: Ruth Hafner Dackerman

Tüfacherweg 4 in Glattfelden – ein idyllisches, ruhiges Quartier. Hier wohnt Ernst Rüegg mit Gattin Inge, zusammen geniesst man den schönen Garten. Der Magnolienbaum blüht in voller Pracht. 1979 bauten die beiden ihr Einfamilienhaus, 1997 stockten sie es auf. Die Dreieinhalbzimmerwohnung im Obergeschoss ist hell, weist grosszügige Räume, eine gemütliche Küche und zwei Balkone auf. 1650 Franken verlangen Rüeggs monatlich, inklusive Gartenbenutzung.

Die Idylle trügt. Ernst Rüegg zeigt die Wohnung, welche am 31. März um 14 Uhr nach Ablauf der Kündigungsfrist sauber hätte übergeben werden müssen. Einen Tag später stockt einem der Atem, wenn man die Wohnung betritt. Vor der Haustür stapeln sich zusammengebundene Möbelteile. Im Innern trifft man auf zurückgelassene Möbel und Blutspuren an den Wänden. Überall liegen vergammelte Speisereste und leere Büchsen zwischen Kleidungsstücken. Ein Heizungskörper liegt demoliert auf dem Schlafzimmerboden, in der Küche stapeln sich schmutzige Pfannen und dreckiges Geschirr. Mitten in der Stube und auf dem Balkon trifft man auf Hundekot.