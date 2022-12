Referenzzins Hypotheken steigt erstmals seit Einführung – Mieterinnen und Mieter müssen bald mehr zahlen Trendwende beim Referenzzins, stark gestiegene Energiekosten, Inflation und ein zunehmend knapperes Wohnungsangebot: Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass die Wohnkosten spürbar steigen. Bernhard Kislig

Oft wird der Mietzins bei einem Umzug erhöht. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Erstmals seit seiner Einführung ist klar, dass der schweizweite Referenzzinssatz für Mieten in absehbarer Zeit steigt. Aktuelle Zahlen zu durchschnittlichen Hypothekarzinsen widerspiegeln bereits die Trendwende. Sie ist zwar so gering, dass dies noch keine direkten Folgen für den Referenzzins und die Mietpreise hat. Doch weil der Referenzzins mit Verzögerung reagiert, ist ein deutlicher Anstieg bereits absehbar. So ist im kommenden Jahr mit Zinsschritten zu rechnen, die Liegenschaftsverwaltern das Recht geben, die Mieten zu erhöhen.

Infos einblenden Obwohl die Banken ihre Hypotheken-Zinssätze längst erhöht haben, bleibt der Referenzzinssatz für Mieten praktisch auf gleichem Niveau wie im vergangenen Quartal. Tatsächlich reagiert der Referenzzins träge mit Verzögerungen von mehreren Monaten oder gar einem Jahr. Ein Grund dafür sind die längeren Laufzeiten der Hypotheken. Es dauert also eine gewisse Zeit, bis sie durch eine neue Finanzierung zum aktuellen Zinssatz abgelöst werden. Der vom Bundesamt für Wohnungswesen ermittelte Zinssatz basiert also zum grössten Teil auf Hypotheken, die noch nicht den aktuellen Marktkonditionen entsprechen. (ki)

Wann und in welchem Umfang es dazu kommt, ist noch unklar. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) aktualisiert den Referenzzinssatz quartalsweise – das nächste Mal Anfang März. Die UBS kommt in einem kürzlich veröffentlichten Papier zum Schluss, dass der Satz bereits zu diesem Zeitpunkt von heute 1,25 auf 1,5 Prozent angehoben wird. Das würde Vermieterinnen und Vermietern erlauben, den Nettomietzins um drei Prozent zu erhöhen.

Anstieg erst im Sommer oder Herbst?

BWO-Direktor Martin Tschirren ist mit seiner Einschätzung vorsichtiger als die UBS: «Da muss unglaublich viel passieren, damit es schon im März zu einem solchen Zinssprung kommt.» Denn der Anstieg des erwähnten Durchschnittszinssatzes war per Anfang Dezember mit 0,01 Prozent noch völlig unbedeutend. Demnach dürfte der Referenzzins eher Anfang Sommer – wenn nicht gar erst im September – ansteigen.

Die Anpassung des Referenzzinssatzes erfolgt jeweils gerundet auf Viertelprozentpunkte. Basis ist der Durchschnittssatz aller inländischen Hypothekenforderungen grösserer Banken. Diese Berechnungsmethode wurde 2008 eingeführt. Zuvor gab es kantonal unterschiedliche Referenzsätze. Da es seit Einführung der neuen Methode noch keinen Anstieg gegeben hat, fehlen dazu Erfahrungswerte, was zuverlässige Prognosen erschwert.

Wenn der Referenzzinssatz nach oben klettert, dürfen Liegenschaftsverwaltungen aber längst nicht alle Mieten erhöhen. Mieterinnen und Mieter können sich dagegen wehren, wenn nicht korrekt gerechnet worden ist. Und dass die Berechnung nicht stimmt, kommt laut Fabian Gloor, Jurist beim Mieterinnen- und Mieterverband der Deutschschweiz, öfter vor.

Entscheidend ist die Grundlage, die im Mietvertrag oder bei der letzten Mietzinsanpassung vereinbart wurde. Vor allem bei langjährigen Verträgen kommt es häufig vor, dass die Miete immer noch auf einem deutlich höheren Referenzzins basiert.

Liegt der Berechnung beispielsweise ein Satz von 2,0 Prozent zugrunde, darf die Liegenschaftsverwaltung die Miete erst nach oben korrigieren, wenn diese Schwelle überschritten wird. Und das wird im kommenden Jahr noch kaum der Fall sein. Wer die Mietzinserhöhung anfechten will, kann dies innerhalb von 30 Tagen bei der zuständigen Schlichtungsbehörde tun.

Mietzinssenkungen nicht durchgesetzt

Dass viele Mieterinnen und Mieter auf ihrem bisherigen Zins beharren können, zeigt der konstante Anstieg der Mietpreise in den vergangenen Jahren. Angesichts des in derselben Zeit kontinuierlich gesunkenen Referenzzinssatzes bei tiefer Teuerung hätten die Mietpreise eigentlich sinken sollen. Dieser scheinbare Widerspruch zeigt, dass zahlreiche Mieterinnen und Mieter ihren Anspruch auf tiefere Wohnkosten nicht durchgesetzt haben.

Das BWO schätzt, dass in rund 20 bis 30 Prozent aller Fälle Liegenschaftsverwaltungen Mietzinssenkungen aufgrund des tieferen Referenzzinssatzes freiwillig weitergeben. Vorgeschrieben ist das aber nicht. Mieterinnen und Mieter müssen sich also wehren, wenn sie zu ihrem Recht kommen wollen.

Die Liegenschaftsverwaltung darf den Mietzins aber auch aus weiteren Gründen erhöhen. Und da sieht es für Mieterinnen und Mietern derzeit in verschiedener Hinsicht schlecht aus. Ein Faktor ist die Inflation, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs stark zugenommen hat. Die Liegenschaftsverwaltung kann 40 Prozent der Teuerung – gestützt auf den Landesindex der Konsumentenpreise – auf Mieterinnen und Mieter abwälzen.

Weniger freie Wohnungen

Ein weiterer Mietpreistreiber ist die zunehmende Verknappung des Angebots an freien Wohnungen. Wie in jedem Markt steigen auch bei Mietwohnungen die Preise, wenn die Nachfrage bei sinkendem Angebot steigt. Vor allem bei einem Wohnungswechsel kann so der Mietzins spürbar erhöht werden. Geht der Referenzzinssatz hinauf, können sich die kürzlich eingezogenen Mieter nicht gegen eine weitere Mietpreiserhöhung wehren, weil ihr Vertrag auf dem aktuellen Satz basiert.

Die bisher erwähnten Preistreiber betreffen die Nettomiete. Hinzu kommen Nebenkosten, die aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise im kommenden Jahr viele Mieterinnen und Mieter erheblich belasten werden. Davor warnen unter anderem in einem gemeinsamen Communiqué die Interessenorganisation Casafair, der Hauseigentümerverband des Kantons Bern sowie der Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Bern.

Sie weisen darauf hin, dass Haushalte mit wenig finanziellem Spielraum schon jetzt Mühe haben, Nachzahlungen für Nebenkosten fristgerecht zu begleichen. Das dürfte vor allem Haushalte betreffen, die mit Gas heizen. Die höheren Öl- und Strompreise werden sich vor allem in den 2023 fälligen Nebenkosten niederschlagen. Im Hinblick auf die nächste Abrechnung raten die erwähnten Verbände, die Akontobeiträge schon jetzt freiwillig zu erhöhen, damit im kommenden Jahr nicht auf einen Schlag eine grosse Summe anfällt.

Anfang Jahr werden vielerorts die Strompreise deutlich erhöht, was sich auf die nächste Nebenkostenrechnung auswirkt. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Weiter empfehlen sie, die Sparmassnahmen umzusetzen, um die Nebenkosten möglichst tief zu halten. Und schliesslich plädieren sie für Kulanz, wenn Mieterinnen und Mieter wegen Nebenkosten in Zahlungsverzug geraten. Anstelle einer Kündigungsandrohung – was in dieser Situation rechtlich erlaubt wäre – soll die Liegenschaftsverwaltung nach einer gemeinsamen Lösung wie zum Beispiel einer Abzahlungsvereinbarung suchen, die mit den finanziellen Möglichkeiten der Mieterin oder des Mieters vereinbar ist.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

