Migros baut in Regensdorf – Migros beginnt mit dem Bau ihres grössten Logistikzentrums Ab 2026 wird Migros Online Lebensmittel von Regensdorf aus an Kundinnen und Kunden verschicken. Astrit Abazi

Gemeindepräsident Stefan Marty mit Migros-Online-Chefin Katrin Tschannen. Foto: Sibylle Meier

Nördlich des Bahnhofs und mitten im Regensdorfer Industriegebiet baut Migros Online derzeit ihr grösstes Logistikzentrum für Lebensmittel. Rund 40’000 Artikel am Tag sollen dereinst an Kundinnen und Kunden in der Deutschschweiz und im Tessin geliefert werden. Ein Teil des alten Gebäudes, in welchem sich früher der Gastrogrosshändler Saviva befand, ist derzeit im Umbau. Nun wurde der Grundstein für die Erweiterung gelegt. Bis zur Inbetriebnahme wird es allerdings noch eine Weile dauern: Die aufwendige Anlage wird voraussichtlich erst 2026 fertig sein.