Verstoss gegen WHO-Richtlinien – Migros, Coop, Aldi und Lidl verkaufen Überzuckertes für Kinder Konsumentenschützer kritisieren Detailhändler und Hersteller: Ein Grossteil der Produkte, die sich an die Kleinen richten, enthalten viel Fett oder Zucker. Erich Bürgler

Bei Kindern sind Frühstückscerealien beliebt. Oft enthalten sie aber viel Zucker. Foto: Getty Images

Von der Packung Frühstückscerealien lächelt ein Tiger, auf der Tüte Reiswaffeln klettert ein Affe, und der Fruchtsaft hat das Kätzchen Hello Kitty als Blickfang auf der Flasche. Die Grossverteiler und Discounter stellen viele solcher Produkte in ihre Regale. Sie richten sich speziell an Kinder. Doch wie gesund sind sie?