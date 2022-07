Umbau in Stadthauspassage – Migros Kloten macht für drei Monate dicht Die Migros baut ihre Filiale in der Stadthauspassage Kloten komplett um. Am Samstag nach Ladenschluss kommt es zu einer ungewohnt langen Schliessung. Christian Wüthrich

Auf einem Plakat am Haupteingang zur Migros in der Stadthauspassage wird auf die längere Schliessung hingewiesen. Foto: Christian Wüthrich

Der vorläufig letzte Verkaufstag rückt immer näher: Am Samstag, 23. Juli. dreht die Migros der Drehtür am Haupteingang ihrer Klotener Filiale den Strom ab. Noch ein letztes Mal gross einkaufen, dann bleibt der gut frequentierte Doppel-M in der Stadthauspassage für drei Monate geschlossen, wie Migros-Sprecherin Gabriela Ursprung auf Anfrage bestätigt.