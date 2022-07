Zoff um Zürcher Sonntagsverkauf – Migros öffnet Filiale beim Hauptbahnhof nun doch weiterhin am Sonntag Der Rechtsstreit um die Migros Daily hinter dem HB geht weiter. Der Grossverteiler will trotz eines Gerichtsurteils sonntags öffnen – mit überraschender Begründung und zum Ärger der Unia. Martin Huber

Teil des Bahnhofgeländes? Migros-Filiale an der Zollstrasse direkt neben dem Zürcher HB. Foto: Samuel Schalch

Noch am Donnerstag jubelte die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung: «Migros-Daily-Filiale an der Zollstrasse in Zürich muss sonntags schliessen.» Das sehe ein inzwischen rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichtes vor. Die Unia war juristisch gegen die Migros-Filiale ohne Verkaufspersonal direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof vorgegangen und hatte im Seilziehen um das Sonntagsarbeitsverbot einen Erfolg errungen.