Stadthauspassage in Kloten – Migros plant grossen Umbau und streicht Restaurant Die Zufahrt zur Klotener Stadthauspassage wird komplett neu angelegt. Zudem möbelt die Migros ihren Laden auf – mit Folgen für das Gastroangebot vor Ort. Christian Wüthrich

Die Stadthauspassage von Kloten wird hauptsächlich von der Migros (rechts) mit einem grossen M-Restaurant und der UBS (links) beherrscht. Foto: Christian Wüthrich

In der Stadthauspassage, dem Ladenzentrum von Kloten, kündigt sich eine grosse Umgestaltung an. Die Migros als Platzhirsch unter den Anbietern vor Ort plant einen grösseren Umbau. Baugespanne sind keine zu erkennen, da die heutige Gestalt der Bauten kaum verändert wird. Was genau projektiert wird, zeigt sich nur wenige Schritte weiter im Stadthaus von Kloten. Dort liegt das Vorhaben derzeit in der öffentlichen Planauflage.

Die Bauausschreibung trägt die Überschrift «Umbau und Sanierung Supermarkt, Erneuerung haustechnische Anlagen und Umgestaltung der Ostfassade». Letzteres deutet auf eine Neuausrichtung der ganzen Filiale, hinaus auf den Stadtplatz hin, so wie es der damalige Bauvorsteher Max Eberhard (SVP) schon vor Jahren ins Spiel gebracht hatte.