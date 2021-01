Abo Motocross: Tagessieg in der MX-GP-Serie Jeremy Seewer feiert prestigeträchtige Premiere

Der Vizeweltmeister aus Bülach hat einen weiteren Karriere-Meilenstein erreicht: Am GP der Lombardei in Mantua holte der Yamaha Werkspilot seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der höchsten Motocross-Kategorie MX-GP.