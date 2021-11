Was wir lesen – Milan Kundera: «Die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins» Der tschechisch-französische Schriftsteller hat einen der schönsten Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben. Finn Canonica (Das Magazin)

Foto: Finn Canonica

Wir leben ein einziges Mal, und wir können unser Leben nicht proben wie Theaterschauspieler:innen ihre Rollen. So stellen wir uns immer wieder die Frage, was auch aus uns hätte werden können. Und schreiten durchs Leben voran, begleitet von den Geistern der Versionen von uns selbst (Adam Phillips), die reine Möglichkeiten geblieben sind.

In einem gewissen Sinne führen wir alle ein Doppelleben. Das, was wir uns wünschen – und das, was wir leben; das, was nie passiert ist – und das, was immer wieder passiert. Das ist seltsamerweise befreiend und beklemmend zugleich.