Armee in Kloten – Militärübung bringt Panzer auf die Strassen im Unterland Mit der grössten Militärübung seit 33 Jahren unterzieht die Armee ihre Bodentruppen einem Test. Ein Teil davon war in Kloten zu sehen. Thomas Mathis

Neben der Sporthalle Ruebisbach waren drei Militärfahrzeuge parkiert. Foto: Thomas Mathis

Militär ist man sich in Kloten mit der Kaserne und dem Waffenplatz gewohnt. Dennoch bot sich am Dienstagmittag ein unübliches Bild. Bei der Sporthalle Ruebisbach hatten sich am Strassenrand drei Militärfahrzeuge aufgereiht: ein Schützenpanzer, ein Militärlastwagen und ein Duro mit Anhänger. Daneben hielt sich eine Handvoll Armeeangehörige auf. Sie sind Teil von «Pilum 22», der grössten Militärübung der Schweiz seit 33 Jahren. Die Übung hat am Dienstag begonnen und dauert eine volle Woche. Beteiligt sind insgesamt 5000 Armeeangehörige mit vier mechanisierten Bataillonen, einem Logistikbataillon und einer Gebirgsinfanteriekompanie sowie Spezialkräften.